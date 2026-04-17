Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) macht auch im Maßanzug eine gute Figur

Die fast vier Wochen Pause zwischen dem US-GP und dem Spanien-GP nutzt Fermin Aldeguer, wie all seine Kollegen aus der MotoGP-WM, für private Trainingseinheiten, um sich für die anstehenden Europarennen in Stellung zu bringen. Der Gresini-Ducati-Pilot hatte diesbezüglich einen Rückstand aufzuholen, denn seine Saisonvorbereitung war alles andere als ideal. Bei einem Trainingssturz Anfang Januar brach sich Aldeguer den linken Oberschenkel – er musste alle Vorsaisontests und auch das erste Rennwochenende in Thailand auslassen. Er konnte erst bei Brasilien-GP in die Saison einsteigen.

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Der 21-Jährige hat letztes Jahr in seiner ersten MotoGP-Saison für Furore gesorgt und beeindruckende Ergebnisse erreicht. Der Rookie des Jahres 2025 ist auch neben der Rennstrecke ein gefragter Mann – etwa als Werbeträger. So ist Aldeguer das Aushängeschild der spanischen Bekleidungsmarke «Scalpers». Kürzlich postete Aldeguer ein Werbevideo, in dem er die einzelnen Schritte erklärt, um sich einen Maßanzug anfertigen zu lassen. In dem kurzen Clip tritt der junge Spanier zu Beginn mit einem weißen T-Shirt in Erscheinung. Nachdem er den Stoff ausgewählt hat, wird Maß genommen – am Ende steht Aldeguer im neuen Anzug da.

Bei Aldeguer wird Maß genommen Foto: Scalpers Bei Aldeguer wird Maß genommen © Scalpers

Schon bald werden wir Fermin Aldeguer wieder in der Lederkombi sehen. Nächste Woche findet vom 24. bis 26. April das Rennwochenende in Jerez statt. Bei seinem Heim-GP wird der aus Murcia stammende Pilot besonders motiviert sein. Am Montag danach steigt dann der offizielle MotoGP-Test.

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Aldeguer erzielte in Brasilien die Ränge 14 und 8. In Austin wurden es die Plätze 10 und 11. In der Gesamtwertung belegt er derzeit mit 13 Punkten Position 14. Für die Saison 2027 wird Aldeguer mit einem Wechsel zu VR46 Racing in Verbindung gebracht – eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings noch nicht.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen