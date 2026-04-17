Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) macht auch im Maßanzug eine gute Figur

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer (Ducati) bereitet sich derzeit auf seinen Heim-GP in Jerez vor. Der 21-Jährige tritt neben der Rennstrecke als Model für eine spanische Bekleidungsmarke in Erscheinung.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer im Werbeclip
Fermin Aldeguer im Werbeclip
Foto: Scalpers
Fermin Aldeguer im Werbeclip
© Scalpers

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die fast vier Wochen Pause zwischen dem US-GP und dem Spanien-GP nutzt Fermin Aldeguer, wie all seine Kollegen aus der MotoGP-WM, für private Trainingseinheiten, um sich für die anstehenden Europarennen in Stellung zu bringen. Der Gresini-Ducati-Pilot hatte diesbezüglich einen Rückstand aufzuholen, denn seine Saisonvorbereitung war alles andere als ideal. Bei einem Trainingssturz Anfang Januar brach sich Aldeguer den linken Oberschenkel – er musste alle Vorsaisontests und auch das erste Rennwochenende in Thailand auslassen. Er konnte erst bei Brasilien-GP in die Saison einsteigen.

Werbung

Werbung

Der 21-Jährige hat letztes Jahr in seiner ersten MotoGP-Saison für Furore gesorgt und beeindruckende Ergebnisse erreicht. Der Rookie des Jahres 2025 ist auch neben der Rennstrecke ein gefragter Mann – etwa als Werbeträger. So ist Aldeguer das Aushängeschild der spanischen Bekleidungsmarke «Scalpers». Kürzlich postete Aldeguer ein Werbevideo, in dem er die einzelnen Schritte erklärt, um sich einen Maßanzug anfertigen zu lassen. In dem kurzen Clip tritt der junge Spanier zu Beginn mit einem weißen T-Shirt in Erscheinung. Nachdem er den Stoff ausgewählt hat, wird Maß genommen – am Ende steht Aldeguer im neuen Anzug da.

Bei Aldeguer wird Maß genommen
Bei Aldeguer wird Maß genommen
Foto: Scalpers
Bei Aldeguer wird Maß genommen
© Scalpers

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon bald werden wir Fermin Aldeguer wieder in der Lederkombi sehen. Nächste Woche findet vom 24. bis 26. April das Rennwochenende in Jerez statt. Bei seinem Heim-GP wird der aus Murcia stammende Pilot besonders motiviert sein. Am Montag danach steigt dann der offizielle MotoGP-Test.

Werbung

Werbung

Aldeguer erzielte in Brasilien die Ränge 14 und 8. In Austin wurden es die Plätze 10 und 11. In der Gesamtwertung belegt er derzeit mit 13 Punkten Position 14. Für die Saison 2027 wird Aldeguer mit einem Wechsel zu VR46 Racing in Verbindung gebracht – eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings noch nicht.

Aldeguer im neuen Anzug
Aldeguer im neuen Anzug
Foto: Scalpers
Aldeguer im neuen Anzug
© Scalpers

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien