Fermin Aldeguer (Gresini) nach Barcelona-Marathon: «Ich bin total fertig!»

Beim MotoGP-Wochenende in Barcelona erlebte Fermin Aldeguer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Im MotoGP-Sprint reichte es für ihn nur für den zwölften Platz, im Grand Prix wurde er nach all dem Chaos und den Strafen auf Rang 2 nach vorne gespült – es war das erste Saisonpodest für Aldeguer. Für den 21-Jährigen war der Grand Prix besonders schwierig, denn er musste den Horror-Crash von Gresini-Ducati-Teamkollege Alex Marquez miterleben.

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Beim Test am Montag war nur die Hälfte der Ducati-Piloten dabei. Marc und Alex Marquez fehlten verletzungsbedingt. Auch Barcelona-Sieger Fabio Di Giannantonio ließ den Test aus – der Italiener sah sich mit einer Handverletzung nicht in der Lage, einen produktiven Testtag abzuspulen. «Diggia» wurde beim Crash von Alex Marquez vom herumfliegenden Vorderrad der Gresini-Ducati getroffen. Er stürzte, nach dem zweiten Neustart gewann er den Grand Prix.

Beim Barcelona-Test landete Aldeguer in der Zeitenliste mit drei Zehntelsekunden Rückstand auf Rang 7. Welches Programm hatte er zu absolvieren? «Wir haben einige Dinge bei der Aerodynamik getestet und viele Informationen gesammelt. Es war ein positiver Tag – kurz, aber intensiv», so der Gresini-Pilot. «Ich verlasse Barcelona mit einem Podestplatz und einem guten Gefühl am Montag.»

Aldeguer hatte bei seiner Desmosedici auch einen neuen Heckflügel verbaut. In welchen Bereichen hilft ihm dieser? «Bei der Bremsstabilität, in den Kurven, und ein bisschen beim Grip, der mir in dieser Saison im Vergleich zum letzten Jahr bislang gefehlt hat – ich kann sagen, dass ich zufrieden bin», meinte er.

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Fermin Aldeguer: Regen hätte auch schon früher kommen können

Wie ging es ihm nach vier Tagen auf dem MotoGP-Bike? «Ich bin total fertig», gab er in der anschließenden Medienrunde zu. «Mental bin ich nach dem Sonntag am Ende, es war ein harter Tag. Nach dem Podestplatz war ich zwar in guter Stimmung, aber danach ging es mir schlecht. Ich habe auch mehr Schmerzen im Bein, das ist normal.» In dem Fall kam der Regen am Montag für Fermin Aldeguer gerade recht? «Ja, eine Stunde früher wäre noch besser gewesen», schmunzelte der Spanier.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Zur Erinnerung: Anfang Januar hatte Aldeguer einen schweren Trainingscrash auf dem Aspar Circuit nahe Valencia, wobei er sich einen Bruch im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Aufgrund der Verletzung musste er die Vorsaisontests in Sepang und Buriram auslassen. Auch beim Saisonauftakt in Thailand fehlte er. In Brasilien hatte er sein Comeback. In der WM-Tabelle liegt Fermin Aldeguer derzeit mit 47 Punkten auf Rang 10.

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):