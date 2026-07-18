Fermin Aldeguer (Ducati) mit neuem Mobilitätspartner – für vier Räder

Fermin Aldeguer hatte sich bei seinem Crash im MotoGP-Zeittraining in Assen eine Wirbelfraktur zugezogen. Aufgrund der Verletzung musste sich der Gresini-Ducati-Pilot vorzeitig in die Sommerpause verabschieden, beim Deutschland-GP auf dem Sachsenring fehlte er.

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Die Zeit bis zum Großen Preis von Grossbritannien (7. bis 9. August) nutzt der Spanier, um sich zu erholen. Abseits der Rennstrecke ist Aldeguer aber weiterhin umtriebig, so gab er in dieser Woche eine neue wirtschaftliche Partnerschaft bekannt.

Mit «Huertas Motor» hat Aldeguer nämlich einen neuen Mobilitätspartner. Dabei handelt es sich um einen Vertragshändler und Servicepartner für Volkswagen. Bei der offiziellen Bekanntgabe der Partnerschaft bekam der MotoGP-Rookie des Jahres 2025 einen neuen Crafter Kastenwagen von VW überreicht – natürlich versehen mit seiner Nummer 54.

Fermin Aldeguer ist der neue Werbeträger von Huertas Motor Foto: Huertas Motor Fermin Aldeguer ist der neue Werbeträger von Huertas Motor © Huertas Motor

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Fermin Aldeguer und Huertas Motor: Regionale Partnerschaft

Der VW-Vertragshändler ist in Murcia stationiert – Aldeguer stammt ebenfalls von dort. «Huertas Motor Volkswagen Nutzfahrzeuge wird offizieller Mobilitätspartner von Fermin Aldeguer, dem ersten Fahrer aus Murcia, der ein MotoGP-Rennen gewonnen hat, und dem zweitjüngsten Fahrer der Geschichte, der einen Sieg in der Königsklasse errungen hat», hieß es in einem offiziellen Statement des Händlers. «Eine Partnerschaft, die eine führende Marke im Bereich Mobilität mit einem der größten Talente des weltweiten Motorradrennsports vereint. Zwei unterschiedliche Welten, doch dieselbe Art, voranzukommen: Arbeit, Präzision, Engagement und der Ehrgeiz, immer ein Stückchen weiterzukommen. Fermin gibt Gas. Wir sorgen für die vier Räder. Eine Partnerschaft beginnt, bei der noch viel Straße vor uns liegt … und natürlich auch die eine oder andere Kurve. Willkommen bei Huertas Motor, Fermin.»