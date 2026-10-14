Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fermin Aldeguer erfolgreich operiert – Start beim Australien-GP in Gefahr

Fermin Aldeguer hatte sich bei einem Crash im MotoGP-Rennen in Indonesien einen Bruch in der rechten Hand zugezogen. Er wurde in Barcelona operiert – ein Antreten auf Phillip Island ist ungewiss.

MotoGP

Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer musste wieder einmal operiert werden
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

2025 gewann Fermin Aldeguer auf dem Mandalika International Street Circuit sein erstes MotoGP-Rennen. Bei der diesjährigen Ausgabe des Indonesien-GP lief es alles andere als gut für den Gresini-Ducati-Piloten. Im Qualifying stellte er seine hellblaue Desmosedici auf Startplatz 6, den Sprint beendete er auf Rang 7.

Werbung

Werbung

Begleitet wurde das Rennwochenende des 21-Jährigen von einigen Stürzen. Den dritten Crash hatte Aldeguer im Grand Prix am Sonntag – er stürzte in der zweiten Runde in Kurve 16.

Der harmlos aussehende Ausrutscher blieb nicht ohne Folgen – Aldeguer erlitt einen Bruch an der Basis des ersten Mittelhandknochens seiner rechten Hand. In dieser Woche wurde der Rookie des Jahres 2025 in Barcelona erfolgreich operiert – der Bruch wurde mit Schrauben fixiert. Ob er beim Großen Preis von Australien, der vom 23. bis 25. Oktober zum vorerst letzten Mal auf Phillip Island über die Bühne geht, dabei sein wird können, ist derzeit ungewiss. So werden die nächsten Tage für den Spanier ein Wettlauf gegen die Zeit.

Im Artikel erwähnt

Der Bruch wurde mit Schrauben fixiert
Der Bruch wurde mit Schrauben fixiert
Foto: Gold & Goose
Der Bruch wurde mit Schrauben fixiert
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Fermin Aldeguer: Bereits der dritte Bruch in diesem Jahr

Aldeguer ist in seiner zweiten MotoGP-Saison vom Verletzungspech verfolgt. Anfang Januar hatte er auf dem Aspar Circuit nahe Valencia einen schweren Trainingssturz. Dabei zog er sich einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Der Weg zurück war lang und Aldeguer verpasste die komplette Saisonvorbereitung inklusive der Tests im Februar in Sepang und Buriram. Auch das erste Rennwochenende in Thailand musste er auslassen. Die nächste Verletzung folgte Ende Juni in Assen. Dort zog sich Aldeguer einen Wirbelbruch zu. Bei den MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Silverstone war er nicht am Start.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

355

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

353

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

309

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

258

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

245

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

172

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

166

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

125

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  4. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM