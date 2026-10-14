Fermin Aldeguer erfolgreich operiert – Start beim Australien-GP in Gefahr

2025 gewann Fermin Aldeguer auf dem Mandalika International Street Circuit sein erstes MotoGP-Rennen. Bei der diesjährigen Ausgabe des Indonesien-GP lief es alles andere als gut für den Gresini-Ducati-Piloten. Im Qualifying stellte er seine hellblaue Desmosedici auf Startplatz 6, den Sprint beendete er auf Rang 7.

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Begleitet wurde das Rennwochenende des 21-Jährigen von einigen Stürzen. Den dritten Crash hatte Aldeguer im Grand Prix am Sonntag – er stürzte in der zweiten Runde in Kurve 16.

Der harmlos aussehende Ausrutscher blieb nicht ohne Folgen – Aldeguer erlitt einen Bruch an der Basis des ersten Mittelhandknochens seiner rechten Hand. In dieser Woche wurde der Rookie des Jahres 2025 in Barcelona erfolgreich operiert – der Bruch wurde mit Schrauben fixiert. Ob er beim Großen Preis von Australien, der vom 23. bis 25. Oktober zum vorerst letzten Mal auf Phillip Island über die Bühne geht, dabei sein wird können, ist derzeit ungewiss. So werden die nächsten Tage für den Spanier ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der Bruch wurde mit Schrauben fixiert Foto: Gold & Goose Der Bruch wurde mit Schrauben fixiert © Gold & Goose

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Fermin Aldeguer: Bereits der dritte Bruch in diesem Jahr

Aldeguer ist in seiner zweiten MotoGP-Saison vom Verletzungspech verfolgt. Anfang Januar hatte er auf dem Aspar Circuit nahe Valencia einen schweren Trainingssturz. Dabei zog er sich einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Der Weg zurück war lang und Aldeguer verpasste die komplette Saisonvorbereitung inklusive der Tests im Februar in Sepang und Buriram. Auch das erste Rennwochenende in Thailand musste er auslassen. Die nächste Verletzung folgte Ende Juni in Assen. Dort zog sich Aldeguer einen Wirbelbruch zu. Bei den MotoGP-Events auf dem Sachsenring und in Silverstone war er nicht am Start.