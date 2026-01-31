Fermin Aldeguer über sein MotoGP-Comeback: Jetzt hat er eine Vorstellung

Anfang Januar zog sich Fermin Aldeguer bei einem Trainingssturz auf dem Aspar-Circuit in der Provinz Valencia eine Fraktur des linken Oberschenkels zu, am 26. Januar bestätigte sein Team Gresini Ducati, dass er den ersten Wintertest 2026 vom 3. bis 5. Februar auf dem Sepang International Circuit nahe des Flughafens Kuala Lumpur verpassen werde.

Aus naheliegenden Gründen verzichtete der 20-Jährige auch auf die Teilnahme an der Teampräsentation am Samstagabend (31. Januar) in der malaysischen Hauptstadt, wurde aber aus seinem Domizil in Andorra per Video zugeschaltet. «Mir geht es gut, wie geht es euch», schmunzelte Aldeguer. «Unglücklicherweise kann ich nicht dabei sein, aber am wichtigsten ist, dass sich mein Oberschenkel gut erholt. Ich fühle mich jeden Tag besser und komme dem Moment, dass ich wieder auf das Motorrad steigen kann, täglich näher. Noch muss ich aber zuhause bleiben und an meiner Genesung arbeiten.»

«Ich hoffe, baldmöglich zurückzukehren», unterstrich Fermin. «An welchem Tag oder zu welchem Rennen das der Fall sein wird, lässt sich im Moment noch nicht sicher sagen. Ich habe Ziele – eventuell Brasilien oder Austin. Aber ich muss abwarten, wie sich mein Bein anfühlt und was die weiteren Untersuchungen ergeben. Erst dann kann ich zurückkommen.»

Aldeguer verpasst mindestens einen MotoGP-Event

Damit steht fest, dass der Youngster den Wintertest in Buriram am 21./22. Februar ebenso verpasst wie den Saisonstart auf gleicher Strecke am ersten März-Wochenende. Die Rennen in Brasilien und Texas folgen am 20. bis 22. sowie 27. bis 29. März.

