Fermin Aldeguer: «Wie kann ich mit der Saison nicht zufrieden sein?»

In seinem Debütjahr ließ der jüngste MotoGP-Pilot die anderen Neueinsteiger klar hinter sich. Entsprechend klopfte sich der 20-jährige Fermin Aldeguer in Bologna auch selbst auf die Schulter.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Gresini-Pilot Aldeguer ließ sich in Bologna als bester Rookie feiern
Foto: Ducati Corse
© Ducati Corse

Das letzte Zusammentreffen der Ducati-MotoGP-Elite fand nicht auf der Rennstrecke, sondern auf dem Gelände des Arbeitgebers Ducati im Werk in Borgo Panigale statt. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, hatte CEO Claudio Domenicali alle offiziellen Corse-Piloten zum Jahresabschluss zusammengetrommelt.

Anwesend aus der MotoGP-Abteilung waren gleich fünf Racer der Desmosedici. Neben den Piloten von Ducati Lenovo, Weltmeister Marc Márquez und Pecco Bagnaia (WM-Rang 5), traten auch VR46-Vertreter Fabio Di Giannantonio sowie beide Gresini-Racer die Reise nach Italien an. Hintergrund: Fermín Aldeguer unterschrieb 2024 einen Zweijahresvertrag mit Option auf Jahr 3 direkt bei Corse-Boss Gigi Dall’Igna und Alex Márquez erhält 2026 nach WM-Rang 2 ebenfalls aktuelles Material.

Damit starten nun vier der sechs Athleten auf der GP26. Aldeguer und Morbidelli rücken auf die GP25 und damit ausgerechnet jene Spezifikation vor, die Pecco Bagnaia Resultate und Laune nachhaltig vermasselte.

Größte Anerkennung erfuhr der Youngster Aldeguer nicht nur, weil er sich schnell als stärkster Rookie etabliert hatte. Grinsen im Ducati-Lager gab es auch, weil sich Aldeguer prächtig im direkten Vergleich mit dem ein Jahr älteren, ebenfalls aus Murcia stammenden Pedro Acosta verkaufte.

Beim Regenrennen in Le Mans, Aldeguers fünftem MotoGP-Auftritt, gelang es erstmals, aus dem Schatten von Alex Márquez zu treten – Platz 3, direkt vor Pedro Acosta, der erst nach der Sommerpause in Brünn erstmals 2025 mit zur Siegerehrung durfte. Acosta-Fans halten dagegen: 2024, im Rookie-Jahr des KTM-Fahrers, dauerte es bis zum ersten Podium nur bis zum zweiten GP und in der Endabrechnung mit Platz 6 abschloss, während Aldeguer seine erste MotoGP-Saison «nur» als Achter beendete.

Ausgerechnet Fermin Aldeguer stand in Mandalika vor Landsmann Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
© Gold and Goose

Dagegen hält der großgewachsene Aldeguer wieder den größten Erfolg seiner noch jungen Laufbahn. Den Triumph vom Mandalika-GP hat Aldeguer dem Rivalen aus dem Lager voraus. Angesprochen auf den Durchbruch sagte Aldeguer in Bologna: «Der Sieg in Indonesien war natürlich das Highlight, doch es kam auch nicht aus dem Nichts. Auf dem Weg bis nach Indonesien hatten wir als Team sehr viel gearbeitet und auch verstanden. Es gab recht bald keinen GP mehr, an dem wir nicht einen Schritt gemacht haben – auch die Tests kamen zum richtigen Zeitpunkt und haben geholfen.»

Der Rookie des Jahres weiter: «Und wenn, das war mir klar, dann in Mandalika. Ich mag diese Strecke ausgesprochen und während andere Piloten Probleme hatten, ging hier für mich alles auf. Es war ein Erfolg der ganzen Mannschaft. Und dieses Gefühl, vom allerersten Test in Barcelona bis zum ersten Sieg immer voranzukommen – das ist es, worauf es im Rennsport ankommt. Wie könnte ich also mit dieser Saison nicht zufrieden sein?»

Bemerkenswert auch: Während Marc Márquez in Mandalika nach dem Sprint-Crash mit Marco Bezzecchi keine Chance hatte, den Rookie zu besiegen, stand auch in Indonesien Pedro Acosta direkt hinter Aldeguer. Das KTM-Ass hatte in der Hitze brillant gekämpft, doch am Ende musste der Landsmann die bitterste Niederlage 2025 verkraften.

