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Fermin Aldeguer zeigt starkes MotoGP-Comeback, doch bei Gresini rumort es

Nach schwerer Verletzung gelingt Fermin Aldeguer in Goiania ein starkes Comeback – doch der Gresini-Pilot hadert trotz starkem Top-10-Ergebnis mit seinem Rennen.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Fermin Aldeguer setzte sich beim Comeback stark in Szene
Fermin Aldeguer setzte sich beim Comeback stark in Szene
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer setzte sich beim Comeback stark in Szene
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Fermin Aldeguer hat beim MotoGP-Rennen in Goiania ein bemerkenswertes Comeback hingelegt – und dennoch blieb beim Spanier ein zwiespältiges Gefühl zurück. Nach seiner schweren Verletzung Anfang Januar zeigte der Gresini-Ducati-Pilot eine starke Leistung, sah aber noch Luft nach oben.

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Der Spanier hatte sich am 8. Januar bei einem privaten Test auf dem Aspar Circuit in Valencia schwer verletzt. Während einer von Marc Marquez organisierten Testsession kam Aldeguer zu Sturz und zog sich einen Bruch des linken Oberschenkelknochens zu. Die Folgen waren gravierend: Er verpasste die kompletten Testfahrten in Sepang und Buriram und musste sich gedulden, ehe er wieder auf ein MotoGP-Bike steigen konnte.

Erst im ersten freien Training in Goiânia kehrte Aldeguer auf seine Ducati zurück – zum ersten Mal seit dem finalen Test nach dem Saisonfinale 2025. Umso bemerkenswerter ist die Leistung, die er am Rennwochenende ablieferte.

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Im Artikel erwähnt

Aldeguer von Beginn an konkurrenzfähig

Bereits am Freitag setzte er mit Platz 8 im Zeittraining ein Ausrufezeichen und sicherte sich damit direkt den Einzug ins Q2. Im Qualifying bestätigte er seine Form mit Rang 7 – noch vor Teamkollege Alex Marquez, WM-Leader Pedro Acosta (KTM) und Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati).

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Im Sprint blieb Aldeguer zwar ohne Punkte, doch im Grand Prix zeigte er eine solide Leistung und belegte Rang 8. Der Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) betrug 11,4 Sekunden – ein respektables Ergebnis angesichts seiner langen Zwangspause.

Willkommen zum Rennen in Brasilien
Willkommen zum Rennen in Brasilien
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brasilien
© Gold & Goose

Dennoch fiel sein Fazit nach dem Rennen kritisch aus: «Wir müssen mit unserem Wochenende zufrieden sein. Ich selbst bin mit meinem Rennen, meinem Wochenende und den Ergebnissen aber nicht komplett happy. Vielleicht ändert sich das, wenn ich das Wochenende rückblickend analysiere.»

Gleichzeitig ordnete Aldeguer seine Leistung im Kontext der vergangenen Wochen ein: «Vor drei Wochen sah die Welt noch anders aus und jetzt fuhr ich in die Top-10 und sammelte meine ersten Punkte für die Meisterschaft. Das ist sicher eine gute Nachricht.»

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Der 20-Jährige machte jedoch deutlich, dass er mehr erwartet hatte: «Ich denke, wir haben gut gearbeitet. Das Potenzial für das Rennen war aber höher als das Ergebnis. In den ersten Runden war ich nicht schnell genug. Zu Rennbeginn habe ich viel Zeit liegen lassen. Das müssen wir verbessern.»

Ducati-interner Wechsel und Spannungen bei Gresini

Abseits der Strecke sorgte Aldeguer ebenfalls für Gesprächsstoff: Im Fahrerlager verdichteten sich die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu VR46-Ducati zur kommenden Saison. Parallel dazu wird spekuliert, dass Gresini die Partnerschaft mit Ducati beendet und künftig auf Honda setzt.

Hintergrund ist das neue 850er-Reglement, das Gresini dazu verpflichtet, aktuelle – und deutlich kostspieligere – Desmosedicis einzusetzen statt der bislang genutzten Vorjahresmaschinen. Da Aldeguer vertraglich an Ducati gebunden ist, erscheint ein markeninterner Wechsel als logische Konsequenz.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

6

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