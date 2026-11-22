Ein zweiter Platz im Sprint am Samstag und ein dritter Platz im Sonntagsrennen – zu Beginn der aktuellen MotoGP-Saison hätte Raul Fernandez eine solche Ausbeute nach einem Königsklassen-Wochenende wohl mit Kusshand genommen. Nicht so am Sonntag in Portimao. Schließlich hatte der Trackhouse-Pilot die Anfangsphase des Grand Prix an der Algarve nach ein wilden ersten Runde souverän angeführt, fiel aber bis zum Fallen der Zielflagge noch bis auf den dritten Platz zurück.

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Zwar war dem Spanier nach dem Zieleinlauf bewusst, dass der Fernkampf zwischen Markenkollege Jorge Martin und dem nun zehnfachen Weltmeister Marc Marquez für das Gros der Fans das entscheidende Thema war: «Heute ging es um den WM-Titel, das war das Wichtigste am heutigen Tag.» Der Madrilene ordnete auch sein eigenes Ergebnis durchaus positiv ein: «Es ist gut, wieder einen Platz auf dem Podium einfahren zu können. Das ist großartig für unser Team und großartig für mich. Ich werde das Ergebnis schon noch genießen.»

Nachdenkliche Töne klangen im Rahmen der Podiumszeremonie beim 26-Jährigen jedoch auch durch: «Um ganz ehrlich zu sein: Dies ist das erste Mal, dass ich nach dem Rennen im Parc Fermé stehe und das Gefühl habe, dass mehr möglich gewesen wäre als unser tatsächliches Ergebnis.» Den Grund lieferte er gleich mit: «Ich hatte beim Fahren zu viele Probleme.» Nach dem zweiten Platz am Samstag im Sprint sah sich der ehemalige Moto2-Vizeweltmeister für das Rennen am Sonntag in Portimao noch besser aufgestellt: «Uns ist am Samstag ein Schritt nach vorn gelungen. Darum hatte ich erwartet, am Sonntag um den Sieg kämpfen zu können.»

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Stattdessen konnte der Mann mit der Nummer 25, der ab der zweiten Runde zunächst in Führung lag, ab Rennhalbzeit mit Markenkollege Marco Bezzecchi nicht mehr mithalten und musste drei Runden später auch den zweiten Werkspiloten Jorge Martin ziehen lassen. Woran das lag, ließ Fernandez nach dem Rennen zunächst offen und sprach lediglich davon, sich auf seinem Arbeitsgerät «nicht wohlgefühlt» zu haben, machte aber klar, dass bis zum Saisonfinale am kommenden Wochenende eine Lösung hermüsse: «Ich möchte das Rennen so schnell wie möglich aufarbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass das Motorrad in Valencia besser funktioniert!»