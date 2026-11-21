Nieselregen, dann wieder trocken, dann ein paar Tropfen – an der Algarve wusste am Samstag keiner so richtig, woran er ist. Schon das Qualifying war ein Ritt auf der Rasierklinge, erst im Q2 war die Strecke fast komplett trocken.

Werbung

Werbung

Raul Fernandez kam mit dem Durcheinander bestens klar und stellte seine Trackhouse-Aprilia auf Startplatz 4 in die zweite Reihe, während Markenkollege Marco Bezzecchi mit Rekordzeit auf die Pole fuhr.

«Die erste Runde war eine Traumrunde» - Raul Fernandez

Beim Start packte der Spanier dann richtig zu: Auf den ersten Metern schnappte er sich Fabio Di Giannantonio (VR46) und Marc Marquez (Ducati) und reihte sich als Zweiter hinter Bezzecchi ein. Nach einem kleinen Wackler in den Kurven 10 und 11 fuhr Fernandez ein weitgehend einsames Rennen, während sich dahinter die Gruppe um Marc Marquez gegenseitig das Leben schwer machte. Als in den Schlussrunden verstärkt Tropfen fielen, ging er auf Nummer sicher. Am Ende fehlten ihm 8 Sekunden auf den überragenden Bezzecchi, auf die Verfolger hatte er 3 Sekunden Luft.

Werbung

Werbung

«Das Team hat übers Wochenende einen guten Job gemacht. Im Training habe ich mich mit der Elektronik nicht wohlgefühlt.» Bis zum Sprint gelang die Wende, dementsprechend glücklich ist er über das Ergebnis. Die Taktik war klar: «Wir wussten, dass Marco ein unglaubliches Tempo hat. Ich habe versucht, hinter ihm zu bleiben.» Auch der Start gelang ihm: «Die erste Runde war die Traumrunde.»

Rückkehr auf Sprint-Podium, WM-Rang 7 ist sicher

In den letzten drei Runden habe er dann den Regen kommen sehen. «Ich habe versucht, auf dem Motorrad zu bleiben», grinste der Trackhouse-Pilot. Für das Rennen hofft er auf besseres Wetter, auch mit Hinblick auf die Fans, «damit ihr alle das Rennen genießen könnt.»

Für Fernandez war es das erste Sprint-Podium seit seinem Assen-Wochenende im Juni, insgesamt ist es sein sechstes Sprint-Podium. In der WM steht er nun mit 267 Punkten sicher auf Rang 7, Alex Marquez (Gresini Ducati) kann ihn nicht mehr einholen.