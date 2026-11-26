Trotz kämpferischer Fahrten – viermal in Serie fuhr Aprilia-Werkspilot Jorge Martin mit nicht ausgeheiltem Bruch des rechten Handgelenks in die Punkte, davon dreimal aufs Podest und zweimal vor Marc Marquez – reichte es nicht: Beim Großen Preis von Portugal vollstreckte Marc Marquez zum Titelgewinn 2026.

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Den Valencia-GP erreichte Martin dennoch als Zweiter der Tabelle. Doch nach dem Doppelsieg des Teamkollegen in Portugal, trennen die Kollegen nur noch zwei Punkte. Die Entscheidung um den Vize-Titel ist damit komplett offen. Noch wichtiger aus Sicht von Arbeitgeber Aprilia ist die Wertung der Hersteller. Mit dem Dreifachsieg an der Algarve gelang es wieder, an Ducati vorbeizuziehen – neun Punkte liegt das Projekt aus Noale im Plus.

Zum Auftakt des Valencia-GP ist spürbar, dass die offene Entscheidung unter den Werken aus Italien einen sehr hohen Stellenwert hat. Jorge Martin freut sich, die letzten Rennen nicht ohne Aufgabe anzugehen: «Mit klaren Zielen vor Augen Rennen zu fahren, ist in jedem Fall besser als ohne extra Motivation. Ich muss sagen, wir haben schon alles gegeben, was uns zur Verfügung stand – doch für Aprilia ist es auch sehr wichtig, die Saison mit dem Konstrukteurs-Titel abzuschließen. Ich will alles geben, nicht für das Werk – auch für mich ist es wichtig, diese Ära bestmöglich abzuschließen.»

Jorge Martin (Aprilia) in Valencia Foto: Gold and Goose Jorge Martin (Aprilia) in Valencia © Gold and Goose

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Bei der Auftaktpressekonferenz in Valencia zog Jorge Martin die Bremse, als es um die Frage nach seinen Erwartungen zur unmittelbar anstehenden 850er-Ära ging: «Noch ist die Saison nicht vorbei, ich möchte maximale Energie für die letzten beiden Rennen zur Verfügung haben.» Gleichzeitig räumte Martin ein: «Mir ist klar, für die Öffentlichkeit und die echten Fans ist es sehr spannend, wenn wie jetzt so viele Piloten auf neue Motorrädern wechseln. Ich freue mich auch darauf – aber ich weiß auch, wenn Valencia vorbei ist, dann möchte ich erstmal eine Weile nichts mit Motorrädern zu tun haben und mich erholen.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 28.11.2026 - 08:35

Auch für Jorge Martin steht Valencia für Abschied. Zwei Jahre nach seinem Weggang als Weltmeister von Pramac-Ducati verlässt der «Martinator» nun die Werksmannschaft von Aprilia, um am 1. Dezember seinen Job bei Yamaha anzutreten. Ob als Vizeweltmeister, oder Dritter der WM werden Sprint- und GP-Rennen entscheiden.