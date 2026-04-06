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Formel-1-Besuch auf Valentino-Rossi-Ranch in Tavullia
Der Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) hat am Osterwochenende Valentino Rossi aufs seiner Moto-Ranch einen Besuch abgestattet. Der Italiener traf dort auch Marco Bezzecchi.
MotoGP
Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco BezzecchiKimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco BezzecchiFoto: Instagram/Valentino Rossi
Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi© Instagram/Valentino Rossi
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Hoher Besuch aus der Formel 1 bei Valentino Rossi! Am Osterwochenende schaute der Formel-1-Pilot Kimi Antonelli bei MotoGP-Legende Valentino Rossi auf der Ranch vorbei.
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Der Italiener, der für Mercedes seine zweite Saison F1 fährt, führt gerade die Formel-1-Fahrer-WM an – und traf auf der Ranch auch MotoGP-WM-Leader Marco Bezzecchi. Italienischer WM-Leader-Gipfel quasi!
Kimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-RanchKimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-RanchFoto: Instagram/Valentino Rossi
Kimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-Ranch© Instagram/Valentino Rossi
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Verrückt: Kimi Antonelli kam am 25. August 2006 auf die Welt, hat also Rossis Titel-Serie von 2002 bis 2005 noch gar nicht miterlebt. Die beiden verstanden sich trotzdem blendend, wie es aussah, teilten Fotos von dem Besuch auf ihren Social-Media-Kanälen.
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Beide Rennserien gerade in Frühjahrspause Beide Rennserien sind gerade in einer ungeplanten Frühlingspause: In der MotoGP wurde bekanntlich der Katar-GP verschoben. In der Formel 1 können gleich zwei im April geplante Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht stattfinden.
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2
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Aprilia Racing
77
3
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
60
4
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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5
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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