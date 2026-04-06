Formel-1-Besuch auf Valentino-Rossi-Ranch in Tavullia

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Hoher Besuch aus der Formel 1 bei Valentino Rossi! Am Osterwochenende schaute der Formel-1-Pilot Kimi Antonelli bei MotoGP-Legende Valentino Rossi auf der Ranch vorbei.
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Der Italiener, der für Mercedes seine zweite Saison F1 fährt, führt gerade die Formel-1-Fahrer-WM an – und traf auf der Ranch auch MotoGP-WM-Leader Marco Bezzecchi. Italienischer WM-Leader-Gipfel quasi!
Verrückt: Kimi Antonelli kam am 25. August 2006 auf die Welt, hat also Rossis Titel-Serie von 2002 bis 2005 noch gar nicht miterlebt. Die beiden verstanden sich trotzdem blendend, wie es aussah, teilten Fotos von dem Besuch auf ihren Social-Media-Kanälen.
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Beide Rennserien gerade in Frühjahrspause Beide Rennserien sind gerade in einer ungeplanten Frühlingspause: In der MotoGP wurde bekanntlich der Katar-GP verschoben. In der Formel 1 können gleich zwei im April geplante Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht stattfinden.
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