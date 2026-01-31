Weiter zum Inhalt
Formel-1-Fahrer Pierre Gasly investiert als MotoGP-Teilhaber in Tech3 KTM

Im Zuge einer Pressekonferenz der MotoGP-Truppe von Red Bull KTM Tech3 mit den Investoren sickerte durch, dass sich unter den neuen Eigentümern mit Pierre Gasly ein aktiver Formel-1-Fahrer befindet.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pierre Gasly (li.) investiert in ein MotoGP-Team
Pierre Gasly (li.) investiert in ein MotoGP-Team
Foto: Bearne/XPB
Pierre Gasly (li.) investiert in ein MotoGP-Team
© Bearne/XPB

Die Pressekonferenz mit der anschließenden Aussendung von Red Bull KTM Tech3 schien auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär. In der Mitteilung wurde dargelegt, wer die drei großen Investoren im Zuge der Übernahme des Teams des einstigen Prinzipals Hervé Poncharal (66) sind. Wie berichtet handelt es sich dabei um Bolt Ventures mit dem Sport-Investor David Blitzer, die Firma Main Street Advisors und die IKON Capital Gruppe.

An der Rennstrecke wird künftig der Brite Richard Coleman, der unter anderem Erfahrung aus dem Tourenwagen-Sport mitbringt, das Geschehen bei Tech3 überwachen und an die Investorengruppe um Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner berichten. Bei dem Termin wurde auch bekannt, dass sich Alpine-Formel-1-Fahrer Pierre Gasly unter den Einzelinvestoren befindet.

Weitere sind zum Beispiel Alk Capital, Barry English (Penman Holdings), Tom Stafford, Charles de Carvalho und Richard Cook (Dolphin Capital). Gasly ist als Partner über den Fond Trail Slam bei Tech3 eingebunden. Und er ist, nach Investitionen in einen französischen Fußball-Drittligisten, der erste aktive Formel-1-Fahrer, der sich finanziell an einem MotoGP-Team beteiligt. «Ich bin überzeugt von der Kraft der Marke Tech3 und dem langfristigen Wachstumspotenzial der MotoGP-WM», sagte Gasly, der 2020 für AlphaTauri seinen einzigen Grand Prix gewann. «Tech3 verfügt über beträchtliches, noch ungenutztes Potenzial und ich freue mich darauf, dazu beizutragen, das Profil des Teams weiter zu schärfen.»

Der Franzose kennt den Einfluss, den der neue MotoGP-Eigentümer Liberty Media auf die Formel 1 hat und erlebte dessen Aufstieg hautnah mit. Der 29-jährige Gasly wird am Auftakt-Wochenende der MotoGP in Thailand (27. Februar bis 1. März) Zeit haben, um das Szenario genau zu beobachten, da die Formel 1 erst eine Woche später in Australien beginnt.

