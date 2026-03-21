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FP2 in Goiania: Ai Ogura vor Marc Márquez und Martin, Toprak flog ab

Die Fans in Goiânia sahen ein spannendes FP2 mit vielen Abflügen und noch mehr Führungswechseln. Vor dem Qualifying liegen mit Ogura und Martin zwei Aprilia in den Top 3. Dazwischen der Weltmeister.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ai Ogura (Trackhouse) überraschte mit der Bestzeit
Ai Ogura (Trackhouse) überraschte mit der Bestzeit
Foto: Gold and Goose
Ai Ogura (Trackhouse) überraschte mit der Bestzeit
© Gold and Goose

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Freude im Fahrerlager der MotoGP: Am Samstagmorgen zeigte das Wetter über dem Autodromo Ayrton Senna eine Stabilisierung. Die Piloten der Moto3 und Moto2 hatten ihre FP2-Sessions auf nun trockenem Asphalt abgespult. Und doch waren vereinzelt noch einige nasse Flecken vorhanden, als sich Königsklasse um kurz nach 10 Uhr Ortszeit auf das 30-minütige zweite freie Training vorbereitete.

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Wie schon im Zeittraining drängte das Feld bei grüner Ampel sofort auf die Piste. Auch wenn es nicht um Rundenzeiten ging, diente das FP2 als wichtiges Instrument mit Blick auf die beiden Rennen in Goiania.

Die große Frage vor der wichtigen Abstimmung: Schaffen es die Helden des turbulenten Zeittrainings, allen voran Honda-Pilot Johann Zarco und Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu, ihre Leistungen zu bestätigen?

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Wie viel besser die Bedingungen waren, zeigte sich nach wenigen Minuten. In seiner ersten fliegenden Runde war Marc Márquez eine volle Sekunde schneller als Zarco am Vortag. Die Zeiten purzelten schnell weiter. Pecco Bagnaia kam als Erster unter die Marke von 1:20 min und wieder nur fünf Minuten später lagen Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez und Jorge Martín in den 1:18er-Zeiten.

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Schlecht ging es los für Alex Márquez, der gleich zu Beginn einen Sturz in Kurve 4 zu verkraften hatte. Damit wurde der Vizechampion seiner Zeit beraubt. Das gleiche Schicksal ereilte Luca Marini. Der Italiener flog in der schnelleren Kurve 1 von der Werks-Honda.

Platz 2 im FP2 für Champion Marc Marquez
Platz 2 im FP2 für Champion Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Platz 2 im FP2 für Champion Marc Marquez
© Gold and Goose

Zur Halbzeit des FP2 war das Bild auf dem Zeitenmonitor ein komplett anderes als im Zeittraining: Marc Márquez vor Morbidelli, «Diggia», Vinales und Marco Bezzecchi, der damit die erhoffte Verbesserung nach einem schlechten Auftakt zu gelingen schien. Johann Zarco, Schnellster im Zeittraining, fand sich dagegen nur auf Rang 15 wieder.

Noch dahinter: Toprak Razgatlıoğlu auf Position 18. KTM-Ass Acosta war nach 15 Minuten mit 0,4 s Rückstand auf Platz 9 zu finden.

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Auch in den letzten Minuten veränderte sich die Reihenfolge. Wenig überraschend fielen die Zeitabstände auf der nur 3,84 km langen Piste sehr gering aus. In der Schlussphase trennten Platz 1 mit Jorge Martín und Position 11, gehalten von Alex Márquez, 0,553 s.

Einen gemischten Schlusspunkt setzte Toprak Razagtlioglu. Erst verbesserte sich der Pramac-Pilot auf Rang 8, dann warf der Türke die M1 weg. Der Superbike-König hatte versucht, Pecco Bagnaia zu folgen, der eine neue Bestzeit gefahren hatte. Sorgenfalten dann auch in der Aprilia-Box: Marco Bezzecchi war auf Position 9 liegend ebenfalls gestürzt. «Bezz» blieb unversehrt, doch die Session war gelaufen.

Toprak Razgatlioglu: Abflug und Platz 13
Toprak Razgatlioglu: Abflug und Platz 13
Foto: Gold and Goose
Toprak Razgatlioglu: Abflug und Platz 13
© Gold and Goose

Turbulent ging es in den letzten Minuten weiter, die Reihenfolge wechselte wie in einem Qualifying. Franco Morbidelli war auf Bestzeitkurs, flog aber ebenfalls ab. Platz 1 ging wieder an einen Aprila-Piloten. Ai Ogura war aus dem Nichts auf eine 1:18,237 min gestürmt. Hinter Marc Márquez auf 2 beendete Jorge Martín die Session als starker Dritter. Die erste KTM tauchte unter Acosta auf Rang 5 auf, zwei Plätze dahinter Maverick Viñales.

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Kurios: Raúl Fernández konnte sich auch Samstagmorgen nicht vom Ende des Felds lösen. Platz 18 für den WM-Dritten. Zarco wurde gar nur auf Platz 20 geführt.

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