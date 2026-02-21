Francesco Bagnaia bestätigt: MotoGP-Vertrag für 2027 ist unterschrieben!

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Francesco Bagnaia hat beim ersten MotoGP-Testtag in Buriram einen starken Eindruck hinterlassen. Der Ducati-Werkspilot war von Beginn an konkurrenzfähig, arbeitete strukturiert sein Programm ab und präsentierte sich beim anschließenden Medientermin auffallend gut gelaunt. Gleichzeitig deutete sich im Fahrerlager bereits an, dass die Würfel für 2027 gefallen sind und er einen neuen Vertrag unterzeichnet hat.
«Im Vergleich zum letzten Jahr war es viel besser. Letztes Jahr war der erste Testtag sehr schwierig, und heute habe ich mich vom Start weg mit dem neuen Bike besser gefühlt. So konnten wir den Tag gut planen und gut arbeiten», erklärte der ehemalige Weltmeister. Aero im Fokus: Ducati macht Fortschritte, Bagnaia ist aber noch unentschieden Besonders wichtig sei es gewesen, offene Fragen zum Aeropaket aus Malaysia zu klären: «Heute war es sehr wichtig, einige Zweifel an der Verkleidung zu vermeiden, die wir in Malaysia hatten, und ich denke, wir haben mit der neuen Verkleidung ziemlich gut gearbeitet.»
Am Ende stand für Bagnaia Rang 10 mit 0,416 Sekunden Rückstand zu Buche – ein Resultat, das nur bedingt die tatsächliche Performance widerspiegelte. «Ich bin meine schnellste Runde in der ersten Session gefahren, weil ich mich am Nachmittag auf einen Longrun konzentriert habe», sagte er.
«Ich hatte auch eine Sprintsimulation im letzten Teil des Tages. Ich habe noch einige Zweifel, es ist schwierig, aber morgen steht die lange Simulation an und wir müssen entscheiden, welche Verkleidung ich verwenden werde», erklärte der Italiener.
Die reine Zeitenjagd rückte am Samstag bewusst in den Hintergrund. «Ich will nicht zu früh zu viel riskieren, also warten wir ab. Die Strecke war schnell und bot guten Grip», ordnete Bagnaia seine Pace ein. Dass er auf der Strecke entspannt und frisch wirkte, führte er vor allem auf das Vertrauen in sein Arbeitsgerät zurück: «Wenn du dich mit deinem Motorrad wohlfühlst, ist es ein Vergnügen zu fahren. Ich genieße das Fahren sehr – dann ist alles einfacher.»
Auch technisch gab es Fortschritte. Das neue Ride-Height-Device der GP26 funktioniere «gut» und helfe beim Anbremsen. Beim Tank setzte Bagnaia konsequent auf eine Lösung: «Ich habe nur den kleinen Tank verwendet, das war für mich wichtig.» Diese Vorgehensweise ist nachvollziehbar, denn in der jüngeren Vergangenheit hatte Bagnaia große Probleme mit der Sprint-Konfiguration. Bei der Verkleidung testete Ducati parallel alte und neue Spezifikationen. «Am Morgen bin ich mit der alten gefahren, am Nachmittag mit der neuen», berichtete er. «Es gibt Vor- und Nachteile, wie immer. In Sachen Rundenzeit bringt die neue mehr, beim Handling verliert man ein bisschen. Es ist sehr ausgeglichen – man muss einfach entscheiden, welchen Weg man gehen will.» Vertrag für 2027: Bagnaias Entscheidung ist gefallen Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Aussagen zu seiner Zukunft. Bagnaia ließ durchblicken, dass eine Entscheidung gefallen ist: «Ich konzentriere mich voll auf den Test und auf das erste Rennen. In ein paar Tagen werden alle Teamankündigungen kommen – wartet auf meine.» Auf Nachfrage bestätigte er knapp: «Ja, ich habe entschieden.» Im Fahrerlager gilt ein Wechsel zu Aprilia bereits als wahrscheinlich – nicht zuletzt, weil Ducati perspektivisch auf Pedro Acosta setzen will.
Auch eine Verbindung zu Yamaha machte zuletzt die Runde, doch das massive Formtief der Japaner schmälert derzeit die Attraktivität eines Engagements bei den Blauen deutlich. Ergebnisse MotoGP Buriram-Test, Tag 1:
Themen
MotoGP
MotoGP Tests
Ergebnisse
Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
Test session 2
Test session 1
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Alex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
73
28
1:29,262
02
Marc MárquezDucati Lenovo Team
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
93
43
+0,129
03
Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team
Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
21
22
+0,189
04
Marco BezzecchiAprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
72
29
+0,200
05
Johann ZarcoLCR Honda
Johann Zarco
LCR Honda
5
26
+0,205
06
Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
25
32
+0,224
07
Joan MirHonda HRC Castrol
Joan Mir
Honda HRC Castrol
36
26
+0,232
08
Maverick ViñalesRed Bull KTM Factory Racing
Maverick Viñales
Red Bull KTM Factory Racing
12
32
+0,278
09
Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team