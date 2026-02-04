Weiter zum Inhalt
Francesco Bagnaia zieht positives Zwischenfazit nach Tag 2 in Sepang
Der zweite Testtag der MotoGP-Vorsaison 2026 in Sepang verlief für Francesco Bagnaia (Ducati) nicht ohne Einschränkungen. Die ersten Eindrücke zur GP26 bestätigten sich aber.
MotoGP
Francesco Bagnaia ist bislang happy mit der GP26
Francesco Bagnaia ist bislang happy mit der GP26© Gold & Goose
«Insgesamt bin ich happy», bilanzierte Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia Tag 2 des Sepang-Tests. Schon am ersten Tag habe er eine Erleichterung gespürt, dieses Gefühl bestätigte sich am Mittwoch. «Die Runde, die wir gefahren sind, war sehr schnell – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit dem Renn-Setup unterwegs waren.» Das unterstreicht die wachsende Zuversicht des Ex-Weltmeisters nach einer schwierigen Saison 2025.
Technische Probleme und Regen bremsten «Pecco» aus Der Arbeitstag begann allerdings nicht reibungslos. Am Vormittag kämpfte Ducati mit kleineren Problemen an den neuen Bauteilen – was laut Bagnaia ein normales Vorkommnis während der Testphase sei. Am Nachmittag machte dann der Regen weitere Fortschritte zunichte. «Wir mussten im Grunde in der Box bleiben, dabei hätten wir noch einen wichtigen Punkt abschließen müssen», erklärte er.
Entsprechend voll wird der Donnerstag für den Italiener: Neben weiteren Aero-Vergleichen stehen Setup-Arbeit und Runs mit weicheren Reifen auf dem Plan. «Morgen wird wichtig, um alles fertig zu testen», so Bagnaia.
Bremsstabilität bleibt der Schlüssel
Inhaltlich bestätigte sich vor allem ein zentrales Thema: die deutlich verbesserte Stabilität beim Anbremsen. «Schon in der ersten Runde gestern habe ich gemerkt, dass das Bike beim Kurveneingang viel besser funktioniert», erklärte Bagnaia. Genau dort hatte ihn die GP25 im Vorjahr immer wieder im Stich gelassen.
Pecco kann wieder lachen
Pecco kann wieder lachen© Gold & Goose
Diese Stärke zeigte sich auch am zweiten Tag. «Heute kann ich das gleiche Gefühl bestätigen.» Die Fortschritte seien nicht überraschend, sondern gezielt erarbeitet worden. Ducati habe genau in dem Bereich angesetzt, der für ihn entscheidend sei.
Da die Motoren für 2026 eingefroren sind, blieb Ducati nur Detailarbeit. Die Verbesserungen sind trotzdem sichtbar und wirkungsvoll. «Man kann noch am Auspuff und der Airbox arbeiten. Diese kleinen Details können einen großen Unterschied machen», erklärte «Pecco». In seinem Fall sei das neue Paket spürbar besser als zuvor.
Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang© Gold & Goose
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Joan Mir (E)
Honda
1:56,874 min
2.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,109 sec
3.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,175
4.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,242
5.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,252
6.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,267
7.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,400
8.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,428
9.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,502
10.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,676
11.
Luca Marini (I)
Honda
+0,691
12.
Alex Marquez (E)
Ducati
+0,790
13.
Brad Binder (ZA)
KTM
+0,879
14.
Johann Zarco (F)
Honda
+1,472
15.
Marc Marquez (E)
Ducati
+1,512
16.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+1,692
17.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+1,697
Schon gesehen?
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event
  4. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
