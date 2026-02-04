Francesco Bagnaia zieht positives Zwischenfazit nach Tag 2 in Sepang

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Weiterlesen
Werbung
«Insgesamt bin ich happy», bilanzierte Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia Tag 2 des Sepang-Tests. Schon am ersten Tag habe er eine Erleichterung gespürt, dieses Gefühl bestätigte sich am Mittwoch. «Die Runde, die wir gefahren sind, war sehr schnell – vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit dem Renn-Setup unterwegs waren.» Das unterstreicht die wachsende Zuversicht des Ex-Weltmeisters nach einer schwierigen Saison 2025.
Werbung
Werbung
Technische Probleme und Regen bremsten «Pecco» aus Der Arbeitstag begann allerdings nicht reibungslos. Am Vormittag kämpfte Ducati mit kleineren Problemen an den neuen Bauteilen – was laut Bagnaia ein normales Vorkommnis während der Testphase sei. Am Nachmittag machte dann der Regen weitere Fortschritte zunichte. «Wir mussten im Grunde in der Box bleiben, dabei hätten wir noch einen wichtigen Punkt abschließen müssen», erklärte er.
Entsprechend voll wird der Donnerstag für den Italiener: Neben weiteren Aero-Vergleichen stehen Setup-Arbeit und Runs mit weicheren Reifen auf dem Plan. «Morgen wird wichtig, um alles fertig zu testen», so Bagnaia.
Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Weiterlesen
Inhaltlich bestätigte sich vor allem ein zentrales Thema: die deutlich verbesserte Stabilität beim Anbremsen. «Schon in der ersten Runde gestern habe ich gemerkt, dass das Bike beim Kurveneingang viel besser funktioniert», erklärte Bagnaia. Genau dort hatte ihn die GP25 im Vorjahr immer wieder im Stich gelassen.
Diese Stärke zeigte sich auch am zweiten Tag. «Heute kann ich das gleiche Gefühl bestätigen.» Die Fortschritte seien nicht überraschend, sondern gezielt erarbeitet worden. Ducati habe genau in dem Bereich angesetzt, der für ihn entscheidend sei.
Werbung
Werbung
Da die Motoren für 2026 eingefroren sind, blieb Ducati nur Detailarbeit. Die Verbesserungen sind trotzdem sichtbar und wirkungsvoll. «Man kann noch am Auspuff und der Airbox arbeiten. Diese kleinen Details können einen großen Unterschied machen», erklärte «Pecco». In seinem Fall sei das neue Paket spürbar besser als zuvor.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach