Francesco Bagnaias Saison war «schwer mitanzusehen»

Die MotoGP befindet sich in der Winterpause. Zeit für die Piloten, abzuschalten und sich auch mal anderen Dingen zu widmen und den Kopf freizubekommen. Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia dürften diese Pause und das Ende der Saison 2025 wohl besonders gelegen kommen. Der Italiener hatte in der vergangenen Saison immer wieder mit erheblichen Problemen auf seiner Ducati zu kämpfen, erwischte eine richtige Seuchensaison. «Pecco» klagte immer wieder über mangelndes Gefühl für seine GP25, besonders der Vorderreifen machte ihm regelmäßig zu schaffen. Das spiegelte sich in den Ergebnissen wider: Er wurde nur WM-Fünfter, kam am Ende der Saison nur auf grob gerundet halb so viele Punkte wie sein Stallgefährte Marc Marquez (der ja mit Verletzung auch noch vier komplette Wochenenden verpasste).

Insgesamt fünf Rennwochenenden blieb Bagnaia 2025 sogar komplett punktlos. In Japan dann plötzlich ein Lichtblick für Pecco Bagnaia: Er kam wieder bestens zurecht, fuhr einen Doppelsieg ein. Doch der Zauber war schnell wieder vorbei: drei seiner fünf Nuller-Wochenenden fielen auf die letzten fünf Rennwochenenden. In dieser Schlussphase hieß es skurrilerweise entweder Top oder Flop für Bagnaia: Den Sprint in Malaysia gewann er, ansonsten ging er bis auf zwei Zähler in Portimao (Platz 2 im Sprint) leer aus.

Eine Berg- und Talfahrt mit viel Tal, die für viele Beobachter schwer mit anzusehen war. Auch für Ex-MotoGP-Pilot Sylvain Guintoli, der als Experte fürs britische Fernsehen die Saison verfolgt hat. Guintoli fuhr von 2000 bis 2008 selbst MotoGP, wechselte später in die Superbike-WM, wo er 2014 Weltmeister wurde.

Guintoli sagte bei unseren Kollegen von crash.net: «Peccos Geschichte in diesem Jahr ist für mich ehrlich gesagt schwer mitanzusehen gewesen. Man hat gemerkt, dass er wirklich Schwierigkeiten hatte und darunter gelitten hat. Das war nicht schön mitanzusehen, denn Pecco ist ein fantastischer Fahrer.»

Vor allem mit dem Vorderrad tat sich Bagnaia schwer. Guintoli hat einen Erklärungsansatz: «Das Gefühl für das Vorderrad ist enorm wichtig, insbesondere bei den aktuellen Spezifikationen der MotoGP-Motorräder. Man muss dieses Gefühl haben und das Motorrad effizient abbremsen können – ohne die Last auf das Vorderrad beim Einfahren in die Kurve zu beeinträchtigen. Dann kann man sanft fahren, die Kurvengeschwindigkeit beibehalten und so weiter. Das hängt alles zusammen. Einige Fahrer sind davon stärker betroffen als andere. Manche passen sich an und finden einen Weg, damit umzugehen, und andere müssen mit dem Feedback zu 100 Prozent zufrieden sein.» Man fühle den Vorderreifen quasi durch die Handgelenke, erklärt er.

Guintoli: «Damit man das Beste aus dem Paket rausholen kann, muss alles reibungslos funktionieren. Pecco ist nicht scheu in schwierigen Situationen und gibt alles und geht manchmal über die Grenzen hinaus. Das Gefühl fürs Vorderrad kann auch eine mentale Sache werden und einem zu Kopf steigen. Aber bis auf Motegi ist er das gesamte Jahr über immer mit demselben Problem konfrontiert gewesen.»