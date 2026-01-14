Franco Morbidelli 2026: Wegweisende Saison – Durchbruch oder Abschied?

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Franco Morbidelli steht vor einem wegweisenden Jahr in der MotoGP. Heute präsentierte das VR46-Team in Rom das Projekt für die Saison 2026 – ein Jahr, in dem der Italiener nach einer durchwachsenen Saison 2025 seine Klasse unter Beweis stellen muss, um auch in Zukunft in der Königsklasse antreten zu können. Teambesitzer Valentino Rossi wünscht sich von Morbidelli und Teamkollege Fabio Di Giannantonio Siege und konstantere Ergebnisse.
Werbung
Werbung
Morbidelli ist sich bewusst, dass er im Vergleich zu 2025 zulegen muss, um seinen Platz im Team zu sichern. Er blickt zuversichtlich auf seine zweite Saison mit dem MotoGP-Team von Mentor Valentino Rossi: «Ich freue mich sehr auf diese zweite Saison und kann es kaum erwarten, dass sie beginnt. Wir haben jetzt ein weiteres Jahr Erfahrung zusammen, und ich bin sicher, dass das gut für uns funktionieren wird.» «An manchen Abläufen an einem Rennwochenende werden wir sicher noch arbeiten, und ich vertraue dem ganzen Team voll und ganz. Es gibt Dinge, die wir aus dem letzten Jahr verbessern müssen – das war zwar ein positives Jahr, besonders in der ersten Saisonhälfte, mit einigen großartigen, aber auch ein paar schlechten Ergebnissen. Aber wir arbeiten daran, wir sind zusammen in diesem Projekt und freuen uns darauf, gemeinsam zu starten», so Morbidelli.
Optisch setzt die 2026er-Lackierung mit mehr schwarzen Elementen noch aggressiver auf Rennsport. Morbidelli gefällt die von Aldo Drudi entworfene Lackierung sehr gut. «Das Bike ist wirklich schön. Ich mag die gelbe Farbe sehr – sie ist schon immer ein Teil von mir gewesen und gehört zur Seele des Bikes. Gleichzeitig verleihen die schwarzen Elemente am Tank und am Motorrad dem Bike einen klaren Racing-Look. Ich hoffe, dass uns dieses Paket auch auf der Strecke schneller machen wird», schwärmte Morbidelli vom neuen Look seiner Ducati.
Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Besonders emotional war für Morbidelli die Teampräsentation in seiner Heimatstadt: «Die Saisonpräsentation in Rom war wunderschön. Rom liebe ich sehr – ich bin hier geboren, habe zehn Jahre hier gelebt und habe viele Freunde. Für mich ist es die schönste Stadt der Welt. Das Team hier zu präsentieren, ist etwas Einzigartiges und gibt uns hoffentlich allen noch einmal zusätzliche Energie für die Saison 2026.»
Nach erfolgreichen Jahren in Moto2 und MotoGP, darunter der Moto2-Weltmeistertitel 2017 und der Aufstieg in die MotoGP als Rookie of the Year 2018, steht Morbidelli nun vor der Herausforderung, sich zu etablieren. Die Saison 2025 zeigte bereits sein Potenzial: zwei Podiumsplätze in Sonntagsrennen, zwei weitere in Sprintrennen und ein siebter Platz in der Gesamtwertung. Aber reicht das aus, wenn man auf dem besten Motorrad im Feld sitzt?
Werbung
Werbung
Für 2026 will Morbidelli zu alter Stärke finden und mit dem VR46-Team noch konstanter an der Spitze mitfahren. Mit neuem Look, gestärktem Teamgeist und dem Heimvorteil von Rom startet der Italiener hochmotiviert in eine Saison, die seine Zukunft in der Königsklasse nachhaltig prägen könnte.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach