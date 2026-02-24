Weiter zum Inhalt
Franco Morbidelli erklärt: Wo die GP25 besser ist als die 2024er-Ducati

VR46-Ass Franco Morbidelli beendete den MotoGP-Test in Buriram auf Rang 7. Er habe in Thailand viel über das Motorrad gelernt und fühlt sich gut vorbereitet. Was er 2026 besser machen möchte.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Franco Morbidelli auf der GP25
Franco Morbidelli auf der GP25
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli auf der GP25
© Gold & Goose

Im Gegensatz zu VR46-Ducati-Teamkollege Fabio Di Giannantonio, der ein aktuelles Werksbike zur Verfügung hat, ist Franco Morbidelli auf dem Vorjahresmodell unterwegs. Bei den Tests in Sepang und Buriram konnte der Italiener mit seiner GP25 gute Arbeit leisten und das Setup fortlaufend verfeinern. In Thailand erzielte er an Tag 2 eine 1:29,071 min, womit er in der kombinierten Zeitenliste den siebten Platz belegte.

«Morbido» zog eine positive Bilanz: «Es war eine sehr gute Vorsaison: Wir haben während dieser fünf Testtage sehr gut gearbeitet und viele Dinge geklärt. Beim Buriram-Test haben wir ein paar weitere Dinge über das neue Motorrad gelernt, das etwas geschmeidiger und auf der Geraden schneller ist und zudem mehr Komfort bietet. Wir konnten das Gefühl im Laufe der Tage Schritt für Schritt verbessern.»

Vier Zehntelsekunden schneller als 2025

Auch mit seiner Rundenzeit in Buriram war Morbidelli zufrieden. «Auf dieser Strecke war ich vier Zehntelsekunden schneller als im letzten Jahr, das ist positiv», freute sich der 31-Jährige. «Beim Saisonstart können wir konkurrenzfähig sein, wir hatten einen guten Speed, auch wenn die Konkurrenten auch sehr schnell waren. Aber wir sind dabei.»

Morbidelli fühlt sich somit gut vorbereitet für das erste Rennwochenende. 2026 will er im Vergleich zur letzten Saison einen Schritt nach vorn machen. «Wir möchten die Dinge verbessern, wo wir letztes Jahr unsere Probleme hatten – vor allem hinsichtlich der Konstanz. Darauf haben wir auch in diesem Winter und bei den Tests den Fokus gelegt.»

Buriram-Test 2026
Marco Bezzecchi
Luca Marini
Jorge Martin
Francesco Bagnaia
Alex Márquez
Joan Mir
Raúl Fernández
Toprak Razgatlioglu
Pedro Acosta
Marc Márquez
Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi
Maverick Vinales
Jack Miller
Franco Morbidelli
Fabio Quartararo
Brad Binder
Francesco Bagnaia
Ai Ogura
Buriram-Test 2026
Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

