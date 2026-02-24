Franco Morbidelli erklärt: Wo die GP25 besser ist als die 2024er-Ducati
VR46-Ass Franco Morbidelli beendete den MotoGP-Test in Buriram auf Rang 7. Er habe in Thailand viel über das Motorrad gelernt und fühlt sich gut vorbereitet. Was er 2026 besser machen möchte.
Im Gegensatz zu VR46-Ducati-Teamkollege Fabio Di Giannantonio, der ein aktuelles Werksbike zur Verfügung hat, ist Franco Morbidelli auf dem Vorjahresmodell unterwegs. Bei den Tests in Sepang und Buriram konnte der Italiener mit seiner GP25 gute Arbeit leisten und das Setup fortlaufend verfeinern. In Thailand erzielte er an Tag 2 eine 1:29,071 min, womit er in der kombinierten Zeitenliste den siebten Platz belegte.
«Morbido» zog eine positive Bilanz: «Es war eine sehr gute Vorsaison: Wir haben während dieser fünf Testtage sehr gut gearbeitet und viele Dinge geklärt. Beim Buriram-Test haben wir ein paar weitere Dinge über das neue Motorrad gelernt, das etwas geschmeidiger und auf der Geraden schneller ist und zudem mehr Komfort bietet. Wir konnten das Gefühl im Laufe der Tage Schritt für Schritt verbessern.»
Vier Zehntelsekunden schneller als 2025
Auch mit seiner Rundenzeit in Buriram war Morbidelli zufrieden. «Auf dieser Strecke war ich vier Zehntelsekunden schneller als im letzten Jahr, das ist positiv», freute sich der 31-Jährige. «Beim Saisonstart können wir konkurrenzfähig sein, wir hatten einen guten Speed, auch wenn die Konkurrenten auch sehr schnell waren. Aber wir sind dabei.»
Morbidelli fühlt sich somit gut vorbereitet für das erste Rennwochenende. 2026 will er im Vergleich zur letzten Saison einen Schritt nach vorn machen. «Wir möchten die Dinge verbessern, wo wir letztes Jahr unsere Probleme hatten – vor allem hinsichtlich der Konstanz. Darauf haben wir auch in diesem Winter und bei den Tests den Fokus gelegt.»
Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
1:28,668 min
2.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,097 sec
3.
Marc Marquez (E)
Ducati
0,168
4.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
0,215
5.
Alex Marquez (E)
Ducati
0,293
6.
Pedro Acosta (E)
KTM
0,353
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
0,403
8.
Jorge Martin (E)
Aprilia
0,499
9.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
0,505
10.
Joan Mir (E)
Honda
0,628
11.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
0,634
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
0,724
13.
Luca Marini (I)
Honda
0,783
14.
Johann Zarco (F)
Honda
0,799
15.
Maverick Vinales (E)
KTM
0,872
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
1,004
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
1,033
18.
Enea Bastianini (I)
KTM
1,060
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
1,252
20.
Alex Rins (E)
Yamaha
1,434
21.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
2,104
22.
Michele Pirro (I)
Ducati
3,109
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach