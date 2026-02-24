Franco Morbidelli erklärt: Wo die GP25 besser ist als die 2024er-Ducati

Im Gegensatz zu VR46-Ducati-Teamkollege Fabio Di Giannantonio, der ein aktuelles Werksbike zur Verfügung hat, ist Franco Morbidelli auf dem Vorjahresmodell unterwegs. Bei den Tests in Sepang und Buriram konnte der Italiener mit seiner GP25 gute Arbeit leisten und das Setup fortlaufend verfeinern. In Thailand erzielte er an Tag 2 eine 1:29,071 min, womit er in der kombinierten Zeitenliste den siebten Platz belegte.

«Morbido» zog eine positive Bilanz: «Es war eine sehr gute Vorsaison: Wir haben während dieser fünf Testtage sehr gut gearbeitet und viele Dinge geklärt. Beim Buriram-Test haben wir ein paar weitere Dinge über das neue Motorrad gelernt, das etwas geschmeidiger und auf der Geraden schneller ist und zudem mehr Komfort bietet. Wir konnten das Gefühl im Laufe der Tage Schritt für Schritt verbessern.»

Vier Zehntelsekunden schneller als 2025

Auch mit seiner Rundenzeit in Buriram war Morbidelli zufrieden. «Auf dieser Strecke war ich vier Zehntelsekunden schneller als im letzten Jahr, das ist positiv», freute sich der 31-Jährige. «Beim Saisonstart können wir konkurrenzfähig sein, wir hatten einen guten Speed, auch wenn die Konkurrenten auch sehr schnell waren. Aber wir sind dabei.»

Morbidelli fühlt sich somit gut vorbereitet für das erste Rennwochenende. 2026 will er im Vergleich zur letzten Saison einen Schritt nach vorn machen. «Wir möchten die Dinge verbessern, wo wir letztes Jahr unsere Probleme hatten – vor allem hinsichtlich der Konstanz. Darauf haben wir auch in diesem Winter und bei den Tests den Fokus gelegt.»

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):