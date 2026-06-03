Franco Morbidelli nach Platz 14: «Ich hatte ein solches Rennen erwartet!»

Während Fabio Di Giannantonio mit den Rängen 3 und 5 in Mugello eine passables MotoGP-Wochenende hatte, erlebte VR46-Teamkollege Franco Morbidelli einen weiteren Rückschlag. Dabei startete der Italo-Brasilianer gut in seinen zweiten Heim-GP der Saison. Im Zeittraining am Freitag fuhr er die viertschnellste Zeit, er zog damit direkt ins Q2 ein.

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Im Qualifying am Samstag stellte «Morbido» seine Ducati Desmosedici auf Startplatz 9, womit er keine so schlechte Ausgangsposition für die Rennen hatte. Sein Sprint dauerte dann nach einem schlechten Start nur fünf Runden – Morbidelli stürzte auf Position 15 liegend. Im Grand Prix am Sonntag lief es auch nicht viel besser. Der Römer erwischte erneut einen miserablen Start und versuchte sich wieder zurückzukämpfen. Am Ende rollte er als Vierzehnter über die Ziellinie – immerhin zwei WM-Punkte.

«Ich hatte ein solches Rennen erwartet. Am Freitag waren wir stark, dann konnten wir uns nicht weiter verbessern. Aber das Wochenende war insgesamt nicht schlecht», fand Morbidelli nach dem Rennwochenende in der Toskana für sich selbst aufmunternde Worte. «Wir müssen all das Positive mitnehmen: Wir sind gut gestartet, wir waren direkt im Q2, das bedeutet, dass wir da sind. Was die negativen Aspekte angeht: daran arbeiten wir und wir werden sie überwinden. Aber insgesamt war es ein großartiges Wochenende, vor allem wegen der Atmosphäre – hier in Mugello ist sie immer fantastisch. Ich habe die Energie der italienischen Fans gespürt, dieses Jahr mehr denn je!»

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Franco Morbidelli hätte auch gerne für sein Team VR46 Racing, für das es ebenfalls ein wichtiger Heim-GP war, bessere Ergebnisse eingefahren. Zeitgleich zum MotoGP-Wochenende in Mugello gastierte die Superbike-WM in Aragon. Von dort drang die Meldung durch, dass Ducati-Ass Nicolo Bulega 2027 in die MotoGP wechseln wird – und zwar zu VR46. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, doch der Deal steht. Teamkollege von Bulega wird Fermin Aldeguer, für Morbidelli wird nächstes Jahr kein Platz mehr in der Königsklasse sein.