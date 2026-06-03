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Franco Morbidelli nach Platz 14: «Ich hatte ein solches Rennen erwartet!»

VR46-Pilot Franco Morbidelli hatte in Mugello ein enttäuschendes MotoGP-Wochenende. Dennoch konnte er die Atmosphäre bei seinem Heim-GP genießen. «Ich habe die Energie der italienischen Fans gespürt!»

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Während Fabio Di Giannantonio mit den Rängen 3 und 5 in Mugello eine passables MotoGP-Wochenende hatte, erlebte VR46-Teamkollege Franco Morbidelli einen weiteren Rückschlag. Dabei startete der Italo-Brasilianer gut in seinen zweiten Heim-GP der Saison. Im Zeittraining am Freitag fuhr er die viertschnellste Zeit, er zog damit direkt ins Q2 ein.

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Im Qualifying am Samstag stellte «Morbido» seine Ducati Desmosedici auf Startplatz 9, womit er keine so schlechte Ausgangsposition für die Rennen hatte. Sein Sprint dauerte dann nach einem schlechten Start nur fünf Runden – Morbidelli stürzte auf Position 15 liegend. Im Grand Prix am Sonntag lief es auch nicht viel besser. Der Römer erwischte erneut einen miserablen Start und versuchte sich wieder zurückzukämpfen. Am Ende rollte er als Vierzehnter über die Ziellinie – immerhin zwei WM-Punkte.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Raúl Fernández
Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Ich hatte ein solches Rennen erwartet. Am Freitag waren wir stark, dann konnten wir uns nicht weiter verbessern. Aber das Wochenende war insgesamt nicht schlecht», fand Morbidelli nach dem Rennwochenende in der Toskana für sich selbst aufmunternde Worte. «Wir müssen all das Positive mitnehmen: Wir sind gut gestartet, wir waren direkt im Q2, das bedeutet, dass wir da sind. Was die negativen Aspekte angeht: daran arbeiten wir und wir werden sie überwinden. Aber insgesamt war es ein großartiges Wochenende, vor allem wegen der Atmosphäre – hier in Mugello ist sie immer fantastisch. Ich habe die Energie der italienischen Fans gespürt, dieses Jahr mehr denn je!»

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Franco Morbidelli hätte auch gerne für sein Team VR46 Racing, für das es ebenfalls ein wichtiger Heim-GP war, bessere Ergebnisse eingefahren. Zeitgleich zum MotoGP-Wochenende in Mugello gastierte die Superbike-WM in Aragon. Von dort drang die Meldung durch, dass Ducati-Ass Nicolo Bulega 2027 in die MotoGP wechseln wird – und zwar zu VR46. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar noch nicht, doch der Deal steht. Teamkollege von Bulega wird Fermin Aldeguer, für Morbidelli wird nächstes Jahr kein Platz mehr in der Königsklasse sein.

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+5,453

1:46,197

18

06

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+7,467

1:45,563

11

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+10,762

1:46,122

14

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

1:45,961

12

09

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

23

+13,380

1:46,126

19

10

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Diogo Moreira

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Diogo Moreira

Diogo Moreira

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+21,366

1:46,488

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