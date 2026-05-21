VR46-Pilot Franco Morbidelli (Ducati): «Verbessere nicht, was mir fehlt»
Franco Morbidelli ist mit dem Barcelona-Test zufrieden – er konnte das Vertrauen in das Gesamtpaket stärken. Er hofft auf ein gutes MotoGP-Wochenende in Mugello, seinem zweiten Heim-GP in diesem Jahr.
In der MotoGP-Saison 2025 war VR46-Pilot Franco Morbidelli auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen Fabio Di Giannantonio. Die beiden waren regelmäßig in den Top-5 zu finden, am Ende belegten «Diggia» und «Morbido» in der Gesamtwertung die Ränge 6 und 7.
In diesem Jahr hat Di Giannantonio seinen Ducati-Kollegen klar im Griff. Während Ersterer bei den vergangenen sechs MotoGP-Events regelmäßig Top-Resultate einfuhr, hatte Morbidelli seine Probleme. Zuletzt erzielte der Vizeweltmeister von 2020 in Barcelona die Ränge 7 und 10 – Di Giannantonio holte im Grand Prix seinen zweiten MotoGP-Sieg.
Morbidelli: «Wir bauen das Vertrauen in das Motorrad auf»
Morbidelli hat in diesem Jahr nicht das gleich gute Vertrauen in die Desmosedici wie letztes Jahr – er hat eine GP25 zur Verfügung, sein Teamkollege fährt eine GP26. Zudem hat Morbidelli mit mangelndem Grip am Hinterrad zu kämpfen. Hat ihm der Barcelona-Test geholfen, einen Schritt weiterzukommen? «Es war ein nützlicher Test, ich bin zufrieden. Dieser halbe Tag war gut, um ein paar Dinge durchzugehen, die wir bisher noch nicht ausprobieren konnten. Einige Lösungen haben mir gefallen, es war positiv. Ich hoffe, dieses gute Gefühl mitnehmen zu können», lautete das Fazit des Römers. «Wir bauen das Vertrauen in das Motorrad auf, und das ist gut. Ich verbessere zwar nicht das, was mir fehlt – und das ist der Grip –, aber ich stärke das Vertrauen in das Gesamtpaket, und das ist schon etwas.»
Nächste Woche findet der Große Preis von Italien statt. Bei seinem Heim-GP will Franco Morbidelli eine bessere Leistung zeigen als zuletzt. «Hoffentlich kann ich diese Vorteile auch in die nächsten Rennen mitnehmen, angefangen bei Mugello, das für uns sehr wichtig sein wird», so der VR46-Pilot, der auch brasilianische Wurzeln hat. «Es ist mein zweites Heimrennen in diesem Jahr, und ich bin sicher, dass wir gut abschneiden können.»
Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Pedro Acosta (E)
KTM
1:38,767 min
2.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+0,064 sec
3.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,117
4.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,190
5.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,240
6.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,294
7.
Fermin Aldeguer (E)
Ducati
+0,316
8.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,361
9.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+0,487
10.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,552
11.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,792
12.
Brad Binder (ZA)
KTM
+0,855
13.
Alex Rins (E)
Yamaha
+0,995
14.
Luca Marini (I)
Honda
+1,076
15.
Joan Mir (E)
Honda
+1,090
16.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,176
17.
Jorge Martin (E)
Aprilia
+1,225
18.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+1,257
19.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,285
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