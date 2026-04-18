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Freude vor den Bildschirmen: Zuletzt 420.000 MotoGP-Zuschauer bei DF1

Der deutsche Privatsender DF1 konnte bei der bisher letzten Übertragung der MotoGP aus Austin zur Primetime über stolze Zahlen jubeln. Auch der Spanien-GP in Jerez steht wieder auf dem Live-Programm.

Gino Bosisio

Von

MotoGP

Auch den Spanien-GP in Jerez zeigt DF1 live
Auch den Spanien-GP in Jerez zeigt DF1 live
Foto: DF1
Auch den Spanien-GP in Jerez zeigt DF1 live
© DF1

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Die MotoGP-WM pausiert wegen der Verschiebung des Doha-Grand-Prix in Losail auf Anfang November noch bis zum 24. April – dann geht es in Jerez de la Frontera in Andalusien weiter. Im Sendegebiet von Deutschland liefert neben dem Pay-TV-Sender Sky als Hauptrechtehalter auch der frei empfangbare Privatsender DF1 die Rennen. Hier wird gut die Hälfte der 22 Rennwochenenden der Saison frei Haus gezeigt.

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In der laufenden Saison wurden bislang die Events von Buriram in Thailand und Austin in den USA gezeigt. Das Hauptrennen der MotoGP-WM auf dem Circuit of the Amercias COTA mit dem Aprilia-Doppelsieg brachte es bei DF1 zuletzt auf eine Nettoreichweite von 420.000 Zuschauern. Dies entspricht in der hart umkämpften späten deutschen Hauptsendezeit einem Marktanteil von 1,1 Prozent. Der MotoGP-Sprint aus Austin wies am Samstag 145.000 Zuschauer aus – das entspricht einem Marktanteil von 0,7 Prozent.

Zur Erinnerung: DF1 zeigt zwölf der 22 Rennen der Saison 2026 live und frei Haus, von den anderen Events werden jeweils montags 60-minütige Zusammenfassungen gezeigt. Im Hintergrund steht eine Kooperation mit dem österreichischen Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House, die in das zweite Jahr gegangen ist.

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Bei DF1 wird der Live-Feed direkt von ServusTV übernommen. Für die Salzburger ebenfalls eine erfolgreiche Konstellation, da ServusTV selbst in Deutschland nicht mehr auf Sendung ist. Interessant. Durch die Umplanung des Doha-GP kommt es dazu, dass DF1 neben Sky auch die Rennen in Jerez wieder live zeigt, da Doha in der eigentlichen Reihenfolge das vierte Event des Jahres 2026 gewesen wäre. Die nächsten Rennen auf der Live-Liste von DF1 sind dann der Ungarn-GP in Balaton Park sowie der Tschechien-GP in Brünn.

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Fahrer

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

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