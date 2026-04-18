Freude vor den Bildschirmen: Zuletzt 420.000 MotoGP-Zuschauer bei DF1

Die MotoGP-WM pausiert wegen der Verschiebung des Doha-Grand-Prix in Losail auf Anfang November noch bis zum 24. April – dann geht es in Jerez de la Frontera in Andalusien weiter. Im Sendegebiet von Deutschland liefert neben dem Pay-TV-Sender Sky als Hauptrechtehalter auch der frei empfangbare Privatsender DF1 die Rennen. Hier wird gut die Hälfte der 22 Rennwochenenden der Saison frei Haus gezeigt.

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In der laufenden Saison wurden bislang die Events von Buriram in Thailand und Austin in den USA gezeigt. Das Hauptrennen der MotoGP-WM auf dem Circuit of the Amercias COTA mit dem Aprilia-Doppelsieg brachte es bei DF1 zuletzt auf eine Nettoreichweite von 420.000 Zuschauern. Dies entspricht in der hart umkämpften späten deutschen Hauptsendezeit einem Marktanteil von 1,1 Prozent. Der MotoGP-Sprint aus Austin wies am Samstag 145.000 Zuschauer aus – das entspricht einem Marktanteil von 0,7 Prozent.

Zur Erinnerung: DF1 zeigt zwölf der 22 Rennen der Saison 2026 live und frei Haus, von den anderen Events werden jeweils montags 60-minütige Zusammenfassungen gezeigt. Im Hintergrund steht eine Kooperation mit dem österreichischen Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House, die in das zweite Jahr gegangen ist.

Bei DF1 wird der Live-Feed direkt von ServusTV übernommen. Für die Salzburger ebenfalls eine erfolgreiche Konstellation, da ServusTV selbst in Deutschland nicht mehr auf Sendung ist. Interessant. Durch die Umplanung des Doha-GP kommt es dazu, dass DF1 neben Sky auch die Rennen in Jerez wieder live zeigt, da Doha in der eigentlichen Reihenfolge das vierte Event des Jahres 2026 gewesen wäre. Die nächsten Rennen auf der Live-Liste von DF1 sind dann der Ungarn-GP in Balaton Park sowie der Tschechien-GP in Brünn.

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