Für Günther Steiner steht fest: MotoGP wird wachsen, die Formel 1 nicht

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Werbung
In den kommenden Wochen werden sich sämtliche fünf in der MotoGP antretenden Hersteller Aprilia, Ducati, Honda, KTM und Yamaha zur Königsklasse bekennen und einen neuen Fünfjahresvertrag unterschreiben, beginnend mit 2027. Dann tritt auch das neue technische Regelwerk in Kraft: Der Hubraum wird von 1000 auf 850 ccm gesenkt, die Aerodynamik beschnitten und das höhenverstellbare Fahrwerk verboten. Hinzu kommt, dass Pirelli Michelin als Reifenausrüster ablöst.
Werbung
Werbung
Für Günther Steiner ist das Thema MotoGP Neuland, er hat zusammen mit anderen Investoren das Tech3-Team von Hervé Poncharal übernommen. Durch jahrzehntelange Erfahrung aus der Formel 1, dem Rallyesport oder auch der NASCAR ist der Südtiroler aber mit allen Wassern gewaschen. Und im Gegensatz zu seinen MotoGP-Kollegen kennt er Liberty Media bestens, den neuen Eigentümer hinter der MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna). Steiner verrät, wohin der Weg führen soll «Ich rede normal nicht über Inhalte von Vertragsverhandlungen, dabei kann man nur verlieren», so Steiner beim Treffen mit handverlesenen Journalisten in Buriram. «Allgemein kann ich aber Folgendes verraten: Ich war bei einem Treffen in Kuala Lumpur und wir haben über den neuen Vertrag gesprochen, die Schwingungen sind gut. Wir liegen nicht mehr weit auseinander, MotoGP und die Teams wollen das Gleiche, nämlich den Sport voranbringen. Es ist wie bei jeder geschäftlichen Verbindung von zwei Parteien: Jede will mehr vom anderen. Solange wir den Idealpunkt in der Mitte finden, ist alles gut. Die Gespräche waren gut.»
In der MotoGP gibt es mehr Potenzial als in der Formel 1.günther steiner
Werbung
Werbung
«Ich sehe Möglichkeiten, mehr für den Sport zu tun», hielt der 60-jährige Meraner fest. «Bei dem Wort mehr denken viele Leute nur an Wertsteigerung und zusätzliches Geld. Wenn es besser für alle im Sport Eingebundenen wird, weil es mehr zu tun gibt, weil das Interesse steigt, dann ist das schön, deshalb machen wir das. In der MotoGP gibt es diesbezüglich mehr Potenzial als in der Formel 1, sie hat einen Höhepunkt erreicht. Sie wird weiterlaufen, aber abflachen, weil der Level so hoch ist. MotoGP ist die Spitzenklasse auf zwei Rädern, hier arbeiten intelligente Leute und das seit langem.»
Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Weiterlesen
Liberty Media wird Grenzen verschieben Dann baute er die Brücke zum neuen Engagement von Liberty in der MotoGP. «In der Formel 1 waren wir an gewisse Dinge gewöhnt und dachten, dass man es so machen sollte. Dann hat Liberty gepusht und die Grenzen verschoben – hier werden sie dasselbe tun. Einige Leute fragen, ob wir heute in der Formel 1 zu viel Unterhaltung sehen und zu wenig Sport – nein! Denn das Wichtigste während eines Rennwochenendes ist nach wie vor das Rennen, und das wird auch hier so bleiben. Die große Angst in der Formel 1 war, dass sie zu einer Show verkommt, aber dem ist nicht so. Stefano Domenicali ist ein Racer – in jedem Sport muss der Sport das Wichtigste sein. Aber du musst etwas drumherum erschaffen. Was vor 20 Jahren okay war, ist heute nicht mehr genug, nämlich nur ein Rennen anzuschauen. Die Fans wollen mit ihrer Familie kommen, sie möchten Musik, Unterhaltung und ein kulinarisches Angebot. Liberty kommt aus dem amerikanischen Sportmarkt und das ist der beste der Welt. Ich habe dort gewohnt und es erlebt. Genau das werden sie in die MotoGP bringen und die Show größer machen. Ohne sich von der Hauptattraktion am Sonntag – den Rennen – zu entfernen. Auch die Moto2 und Moto3 bieten großartigen Sport.»
Für Verlängerung mit KTM ist es noch zu früh Bereits im November 2025 betonten KTM und Tech3-Teamchef Richard Coleman, dass es auch nach 2026 gemeinsam weitergehen soll. Doch erst wenn KTM und die MotoGP Sports Entertainment Group ihren neuen Vertrag abgeschlossen haben, kann der nächste Schritt erfolgen. Steiner: «Es ist noch zu früh, aber in einer funktionierenden Partnerschaft will man immer verlängern. Wir sind anders, als es Hervé Poncharal war, sonst hätten wir das Team nicht kaufen brauchen. Wir reden mit KTM und die Idealsituation wäre, mit ihnen weiterzumachen. Wir müssen unseren Weg finden und schauen, was wir und sie erreichen wollen. Gelingt es, einen Mittelweg zu finden, ist das die beste Lösung für beide Parteien. Verträge brauchen Zeit. Ein Stück Papier sagt einiges, erzählt aber nicht die ganze Geschichte.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
MotoGP
Ergebnisse
Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
Rennen
Warm-up
Sprint
2. Qualifying
1. Qualifying
2. Freies Training
Startaufstellung
Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Marco BezzecchiAprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
72
26
39:36,270
1:30,487
25
02
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
37
26
+5,543
1:30,657
32
03
Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
25
26
+9,259
1:30,627
23
04
Jorge MartinAprilia Racing
Jorge Martin
Aprilia Racing
89
26
+12,182
1:30,713
18
05
Ai OguraTrackhouse MotoGP Team
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
79
26
+12,411
1:31,129
17
06
Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
49
26
+16,845
1:31,016
12
07
Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
33
26
+17,363
1:31,088
13
08
Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team