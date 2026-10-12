Deine Gewinnchance auf eine von Pedro Acosta signierte KTM-Cap
Ein echtes Sammlerstück für MotoGP™-Fans: Jetzt SPEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und beim Gewinnspiel mitmachen!
Ein Stück Motorsportgeschichte zum Aufsetzen
Wir verlosen eine originale KTM-Cap, die Pedro Acosta beim MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg persönlich signiert hat. Am selben Wochenende feierte der Spanier hier seinen ersten Sieg in der Königsklasse, einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere.
Jetzt kann sie dir gehören: Füll das Formular aus, abonniere den SPEEDWEEK.com-Newsletter und drück die Daumen!
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach