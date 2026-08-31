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Gewinne 1 × 2 Wochenendtickets für den MotoGP™ Grand Prix von Österreich

Jetzt den SPEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und mit etwas Glück den MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich live am Red Bull Ring erleben.

MotoGP

MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich
MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich
Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring
MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich
© Philip Platzer / Red Bull Ring

Vom 18. bis 20. September 2026 wird der Red Bull Ring in der Steiermark wieder zum Schauplatz der Königsklasse des Motorradsports. Wenn die besten Fahrer der Welt um Bestzeiten, Podestplätze und entscheidende WM-Punkte kämpfen, verwandelt sich das Rennwochenende in ein Spektakel aus Geschwindigkeit, Adrenalin und Motorsportleidenschaft.

Erlebe die MotoGP™-Rennaction hautnah!

Wer das Geschehen nicht nur am Bildschirm verfolgen möchte, hat jetzt die Chance auf ein ganz besonderes Rennwochenende: SPEEDWEEK.com verlost 1 × 2 Wochenendtickets für den MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich. Die Gewinner erwartet freier Zugang zum gesamten Red Bull Ring-Areal inklusive der Fanzonen sowie Tribünenplätze für die Rennen.

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Mit etwas Glück bist du im September live dabei, wenn am Red Bull Ring die MotoGP™ um jede Tausendstelsekunde kämpft. Einfach den SPEEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und am Gewinnspiel teilnehmen.


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1

Jorge Martin

Aprilia Racing

256

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

237

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

232

4

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

208

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

203

6

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

189

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

186

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

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Alex Márquez

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128

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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