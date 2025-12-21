Gigi Dall’Igna: Fermin Aldeguer ist «die Zukunft von Ducati in der MotoGP»
Luigi Dall’Igna schwärmt von Fermin Aldeguers MotoGP-Debüt und sieht in ihm einen potenziellen Ducati-Werksfahrer. Aldeguer blickt auf ein erfolgreiches Debüt zurück, das nicht frei von Zweifeln war.
Fermin Aldeguer blickt auf eine erfolgreiche erste MotoGP-Saison zurück. Nach einem etwas holprigen Start in die MotoGP-Saison 2025 steigerte sich der spanische Rookie nach einigen Rennen und stellte später Podestplätze sicher. Der Sieg beim Rennen in Mandalika war das große Highlight seiner Debütsaison. Im kommenden Jahr kann sich Aldeguer für den Aufstieg ins Ducati-Werksteam empfehlen. Ducati-Corse-Chef Luigi Dall’Igna beobachtet genau, was Aldeguer bei Gresini macht.
«Wenn ein Rookie ein Rennen gewinnen kann, dann bedeutet das mit Sicherheit etwas», bemerkte Luigi Dall’Igna in einer Doku von MotoGP-Rechteinhaber Dorna und ergänzte: «Er ist die Zukunft unserer Marke in der MotoGP.»
Aldeguer will sich 2026 für den Aufstieg ins Ducati-Werksteam empfehlen. «Ich weiß, dass Dall’Igna mich beobachtet», kommentierte der 20-Jährige. «Natürlich ist es einer meiner Träume und eines meiner Ziele, mit ihm im Werksteam zu arbeiten.»
Die Bilanz von Aldeguers MotoGP-Rookiesaison fällt positiv aus: Ein Sieg, ein zweiter und ein dritter Platz, eine schnellste Rennrunde und 35 Führungsrunden, WM-Achter und mit Abstand bester der drei Rookies.
Mit seinem Sieg im Indonesien-Grand-Prix wurde er zum zweitjüngsten MotoGP-Sieger nach Marc Marquez. Doch die Saison begann mit Zweifeln. Beim Saisonauftakt stand Moto2-Weltmeister Ai Ogura klar im Fokus. Ogura stellte bei seinem Debüt Top-5-Ergebnisse sicher, war bester Aprilia-Pilot und ließ Aldeguer klar hinter sich.
Rückblickend gestand Aldeguer: «Ogura konnte seinen Stil schneller als ich an das MotoGP-Bike anpassen. Ich dachte, dass ich noch nicht bereit bin für die MotoGP. Es war sehr hart. Die anderen Fahrer sind richtig schnell. Natürlich habe ich das erwartet. Sie sind die schnellsten Fahrer der Welt.»
Doch nach einigen Rennwochenenden schlug Aldeguer den richtigen Weg ein. «In den USA machte es Klick und ich konnte einen Schritt machen. Dort spürte ich, dass sich mein Stil verändert hat. Ich hatte ein anderes Gefühl für das Motorrad. Von dort an konnten wir uns steigern.»
Es folgte das Podium in Le Mans. Auch in Spielberg fuhr er aufs Podest. Bei den Überseerennen gelang dann der erste Sieg. «Man träumt davon, doch wenn es passiert, dann fällt eine große Last von den Schultern», erklärte Aldeguer, der sich wenig später in Sepang vorzeitig den Titel «Rookie of the Year» holte. In der MotoGP-Saison 2026 bildet er mit Alex Marquez das Gresini-Ducati-Team.
