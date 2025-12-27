Weiter zum Inhalt
Gigi Dall’Igna verrät: Auf diesen MotoGP-Rekord ist Ducati am stolzesten

Ducati schreibt die Geschichte der MotoGP und deren Statistiken um: Die Italiener feiern eine weitere erfolgreiche Saison und sind besonders auf eine Zahl besonders stolz.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Luigi Dall'Igna freut sich über 88 Podestplätze in Folge
Luigi Dall'Igna freut sich über 88 Podestplätze in Folge
Foto: Gold & Goose
Luigi Dall'Igna freut sich über 88 Podestplätze in Folge
© Gold & Goose

Die Rennsport-Saison 2025 wird bei Ducati Corse als eine der eindrucksvollsten in die Geschichte eingehen. MotoGP-Projektleiter Luigi «Gigi» Dall’Igna blickt mit Stolz auf ein Jahr zurück, das von Dominanz, Konstanz und historischen Zahlen geprägt war – allen voran in der Königsklasse.

Besonders eine Zahl hat sich für den Ingenieur eingebrannt: «Die Zahl 88 gefällt mir am meisten – das bedeutet, dass Ducati 88 Mal in Folge mindestens mit einem Fahrer auf dem Podium vertreten war. Seit Aragon 2021 bis heute, und nächstes Jahr sind wir im Jahr 2026 – eine unglaubliche Serie!»

Eine Konstanz, die in der modernen MotoGP ihresgleichen sucht und die Stärke des gesamten Ducati-Pakets unterstreicht. Die bisherige Bestmarke (83) stammte von Honda, wurde in den 1990ern aufgestellt und von Ducati in der abgelaufenen MotoGP-Saison überboten.

Ducati holte zum dritten Mal die «Triple Crown»
Ducati holte zum dritten Mal die «Triple Crown»
Foto: Gold & Goose
Ducati holte zum dritten Mal die «Triple Crown»
© Gold & Goose

Auch in der Breite war der Hersteller aus Borgo Panigale kaum zu schlagen. Zum dritten Mal sicherte sich Ducati die sogenannte «Triple Crown». «In der MotoGP haben wir alles gewonnen – Hersteller-, Team-, Fahrer-, Rookie- und Independent-Team-Titel.» Für Dall’Igna ist dabei entscheidend, dass der Erfolg nicht auf einzelne Schultern verteilt war: «Und alle unsere Fahrer standen mindestens einmal auf dem Podium, vier von sechs haben mindestens ein Rennen gewonnen.»

Ein Fahrer stand jedoch ganz klar im Mittelpunkt: MotoGP-Champion Marc Marquez, der die Saison 2025 klar dominierte und Ducati frühzeitig den WM-Titel sicherte. «Noch ein Wort: Dieses Jahr haben wir den MotoGP-Weltmeistertitel mit sechs Rennen Vorsprung gewonnen – danke, Marc!»

Neben der MotoGP war Ducati auch in der Superbike-WM einer der Hauptdarsteller. Dort blieb der ganz große Triumph jedoch aus. «Auch in der Superbike-WM waren wir stark: Wir haben den Hersteller-Titel gewonnen, den Fahrer-Titel leider knapp verpasst, obwohl Nicolo bis zum letzten Rennen gekämpft hat.»

Dall’Igna verschweigt dabei nicht die Ursachen: «Es war extrem spannend, aber wir hatten technische Probleme – meine Verantwortung – die uns den großen Erfolg gekostet haben, den Nicolo verdient hätte», blickt Dall’Igna auf die technisch bedingten Ausfälle beim Rennwochenende in Assen zurück.

Unterm Strich überwiegt bei Ducati jedoch der Stolz. Die Saison 2025 hat gezeigt, dass die Marke aus Italien in allen Bereichen des Motorrad-Rennsports Maßstäbe setzt – mit Rekorden, Titeln und einer Podestserie, die weiter wachsen soll.

