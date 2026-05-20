Gino Borsoi (Pramac) über Toprak: «Er muss sich an Quartararo orientieren!»

Beim Catalunya-GP erlebte das Pramac-Team erneut ein schwieriges Wochenende. Sowohl Toprak Razgatlioglu als auch Jack Miller konnten keine guten Ergebnisse einfahren. Jedoch ist Yamaha bei der V4-M1 seit dem Frankreich-GP ein Fortschritt gelungen – dies belegen die guten Platzierungen von Fabio Quartararo in Le Mans und Barcelona. Aber auch die Aussagen von Toprak und «Jackass» nach dem MotoGP-Test auf de Circuit de Barcelona-Catalunya hörten sich vielversprechend an.

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Wie es aussieht, hat Yamaha den Weg gefunden, um das Motorrad zu verbessern. Ist Pramac-Teammanager Gino Borsoi derselben Meinung? «Der Test war ziemlich interessant, denn wir hatten die Gelegenheit, ein paar verschiedene Upgrades zu testen. Wir hatten von Yamaha ein Chassis und ein neues Aerodynamik-Paket dabei – Dinge, die aus Sicht der Fahrer recht interessant sind. Sie fühlten sich damit besser, insbesondere Toprak mit dem neuen Chassis – in den Kurven fühlte es sich für ihn viel besser an. Ich denke, das ist eine große Verbesserung, besonders für seinen Fahrstil», betonte der Italiener. «Was die Aerodynamik angeht, fühlte sich auch Jack Miller besser damit. Er hatte das Gefühl, dass das Motorrad besser einlenkt und er sich damit in den Kurven leichter tut. Quartararo hat das Gleiche gesagt. Ich denke also, dass wir etwas gefunden haben. Leider hatten wir aufgrund der Wetterbedingungen keine Chance, noch einmal zu testen, aber nach dem, was wir gesehen haben, sind wir happy.»

Der Lernprozess bei Toprak

Apropos Wetter: Nachdem die MotoGP-Piloten am Montagvormittag viel Testarbeit verrichten konnten, begann es gegen Mittag zu regnen – die Teams packten zusammen, der Test war beendet. War Rookie Toprak wegen des schlechten Wetters der große Verlierer? «Zeit auf der Strecke ist etwas, das man nicht kaufen kann. Diesen halben Tag zu verlieren, war keine gute Nachricht für Toprak. Er muss mit dem Motorrad fahren und wir müssen ihm beibringen, wie er seinen Fahrstil anpassen kann. Er ist ein aufgeschlossener Typ, offen für Neues, also versucht er, sich zu ändern», meinte Borsoi. «Anhand der Daten haben wir gesehen, dass er in einigen Bereichen der Strecke bereits auf Augenhöhe mit Quartararo ist, während es in anderen Bereichen noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber ich bin sehr zufrieden, denn er hat schon vor zwei Rennen verstanden, dass er sich an den anderen Fahrern, insbesondere an Quartararo, orientieren und unsere Tipps befolgen muss.»

Kein Motor-Upgrade in Aussicht

Eine große Schwäche der M1 ist immer noch die Motorleistung und der Top-Speed. Wird Yamaha dieses Problem noch vor dem Sommer lösen können? «Schwer zu sagen, ich hoffe es. Aber ehrlich gesagt haben wir keine Informationen über ein Motor-Upgrade», winkte Borsoi ab. «Zunächst einmal müssen sie zu Hause daran arbeiten und versuchen, etwas mehr Leistung herauszuholen, was nicht einfach ist – denn wenn man versucht, die Performance des Motors zu verbessern, tauchen Probleme auf. Wenn die Motorleistung gut ist, wird Yamaha die neue Ausbaustufe auf die Strecke bringen – das wird aber wahrscheinlich nicht allzu bald der Fall sein.»

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Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Pedro Acosta (E) KTM 1:38,767 min 2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,064 sec 3. Enea Bastianini (I) KTM +0,117 4. Maverick Vinales (E) KTM +0,190 5. Raul Fernandez (E) Aprilia +0,240 6. Ai Ogura (J) Aprilia +0,294 7. Fermin Aldeguer (E) Ducati +0,316 8. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,361 9. Diogo Moreira (BR) Honda +0,487 10. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,552 11. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,792 12. Brad Binder (ZA) KTM +0,855 13. Alex Rins (E) Yamaha +0,995 14. Luca Marini (I) Honda +1,076 15. Joan Mir (E) Honda +1,090 16. Jack Miller (AUS) Yamaha +1,176 17. Jorge Martin (E) Aprilia +1,225 18. Augusto Fernandez (E) Yamaha +1,257 19. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +1,285