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Ski-Held Giovanni Franzoni: Viele Erlebnisse beim MotoGP-Event in Mugello

Italiens Ski-Ass Giovanni Franzoni war bei der MotoGP-WM in Mugello zu Gast und absolvierte dabei sogar eine ungeplante Rollerfahrt mit dem strahlenden Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia).

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Giovanni Franzoni mit Marco Bezzecchi
Giovanni Franzoni mit Marco Bezzecchi
Foto: Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni mit Marco Bezzecchi
© Giovanni Franzoni

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Die MotoGP-WM hat am vergangenen Wochenende viele Sportler aus anderen Sparten nach Mugello gelockt. Neben Italiens Formel 1-Teenager-Star Kimi Antonelli fanden auch die Ski-Asse Sofia Goggia und Giovanni Franzoni den Weg an die Kult-Rennstrecke in der Toskana. Der 25-jährige aus der Nähe von Brescia in der Lombardei ist in der vergangenen Saison wie ein Komet aufgestiegen, gewann im vergangenen Januar die legendäre Kitzbühler Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif.

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Als Draufgabe holte sich Franzoni bei den Olympischen Winterspielen 2026 im eigenen Land auf der Piste von Bormio auch noch eine Silbermedaille ab. Bei der MotoGP-Party in Mugello stapfte Franzoni auf Einladung seines Brillensponsors Oakley in die Boxen von Honda, Aprilia und Ducati und unterhielt sich dort mit den italienischen Protagonisten. Bei Francesco Bagnaia ließ sich Franzoni auf der Desmosedici auch die aerodynamische Sitzposition erläutern.

Giovanni Franzoni mit Pecco Bagnaia
Giovanni Franzoni mit Pecco Bagnaia
Foto: Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni mit Pecco Bagnaia
© Giovanni Franzoni

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Dann nutzte Franzoni mit seinem Anhang die Startaufstellung, um die spezielle Atmosphäre unmittelbar vor dem Rennstart zu inhalieren – inklusive des Überfluges der legendären Frecce Tricolori. Übrigens: Mit Italiens Aprilia-Held Marco Bezzecchi verbindet den Speed-Spezialisten aus dem Ski-Lager eine Freundschaft.

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Bei der Abreise nutzte Franzoni diesen Zugang. Bezzecchi sprang in die Bresche und eskortierte seinen prominenten Kumpel durch die Menge der Zuschauer auf dem Weg hinaus aus dem Strecken-Areal zu seinem Parkplatz. Um nicht völlig im Stau zu versinken, wählte das Duo als Gefährt den Piaggio-Roller von Bezzecchi. Der Besuch bei den Zweirad-Helden in Mugello motivierte Franzoni zuhause zum Motorrad-Training. Zusammen mit Freunden ist er immer wieder auf seiner KTM-Enduro unterwegs und heizt durch die Wälder.

Giovanni Franzoni auf seiner KTM-Enduro
Giovanni Franzoni auf seiner KTM-Enduro
Foto: Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni auf seiner KTM-Enduro
© Giovanni Franzoni

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