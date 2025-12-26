Grassilli emotional: Marquez’ Ducati-Debüt wie Dall’Ignas erster Tag

Marc Marquez’ erste Saison als Ducati-Werkspilot war mehr als ein sportlicher Erfolg – sie war ein historischer Meilenstein. Der achtfache Weltmeister wechselte vor einem Jahr ins Werksteam aus Borgo Panigale, dominierte die MotoGP nach Belieben und stellte vorzeitig seinen neunten WM-Titel sicher. Für Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli war diese Ankunft nicht nur sportlich bedeutsam, sondern emotional – mit starken Erinnerungen an einen anderen Wendepunkt der jüngeren Ducati-Geschichte.

Grassilli vergleicht Marquez’ Einstieg mit dem ersten Tag von Luigi «Gigi» Dall’Igna, der Ende 2013 von Aprilia zu Ducati wechselte, Bernhard Gobmeier ablöste und als Sportdirektor die Verantwortung für Ducati Corse übernahm. «Ich erinnere mich genau an das erste Mal, als ich Marc in Rot sah, und ich fühlte die gleiche Emotion wie damals, als ich Gigi zum ersten Mal in unserer Box sah, weil er bis eine Minute vorher unser Gegner war», erklärt Grassilli.

Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli hat emotionale Erinnerungen Foto: Gold & Goose Ducati-Sportdirektor Mauro Grassilli hat emotionale Erinnerungen © Gold & Goose

Diese Emotionen wurden bereits bei den ersten gemeinsamen Auftritten greifbar: beim Nachsaisontest in Barcelona nach dem Saisonfinale 2024 und wenig später beim Vorsaisontest in Sepang 2025. Dort verdichtete sich das Gefühl, dass Ducati nicht nur einen Ausnahmekönner verpflichtet hatte, sondern den langjährigen Rivalen Nummer eins.

«Marc war immer unser Gegner Nummer 1, der uns in vielen Situationen geschlagen hat, und ihn in Rot zu sehen, war eine beeindruckende Emotion und auch ein Stolz, zu seinem Comeback und Erfolg beigetragen zu haben», so Grassilli.

