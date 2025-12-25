Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Gresini im Höhenflug: Padovani schwärmt von Marquez und Aldeguer

Vizeweltmeister Alex Marquez und Rookie-Sensation Fermin Aldeguer bescherten Gresini 2025 die beste Saison der jüngeren Teamgeschichte – Chefin Nadia Padovani blickt emotional zurück.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Gresini hatte 2025 regelmäßig Grund zur Freude
Gresini hatte 2025 regelmäßig Grund zur Freude
Foto: Gold & Goose
Gresini hatte 2025 regelmäßig Grund zur Freude
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die MotoGP-Saison 2025 wird bei Gresini Racing als Meilenstein in die Teamgeschichte eingehen. Dank eines überragenden Alex Marquez feierte die Mannschaft ihr bestes Resultat der jüngeren Vergangenheit, doch auch Rookie Fermin Aldeguer trug entscheidend zum sportlichen Höhenflug bei. Teamchefin Nadia Padovani zeigte sich beim Rückblick entsprechend bewegt.

Werbung

Werbung

Schon lange vor dem ersten Rennstart hatte Padovani ein klares Gefühl dafür, was möglich sein würde. Der Schlüsselmoment kam für die Italienerin bereits beim eintägigen Abschlusstest der Königsklasse nach dem Saisonfinale 2024 in Barcelona. «Bereits beim Test in Katalonien nach dem Saisonfinale 2024 war uns klar, dass Alex komplett eins ist mit dem Bike. Das Gesamtgefühl nach nur einem Tag mit der GP24 war auf beiden Seiten da», erklärte Padovani. Die Eindrücke waren derart positiv, dass Gresini früh ein ambitioniertes Ziel für 2025 formulierte. «Es war so gut, dass wir bereits hier Platz 4 als Jahresziel 2025 ausgegeben hatten.»

Die Realität entwickelte sich jedoch noch eindrucksvoller. Alex Marquez überzeugte vom Saisonstart in Thailand, sammelte sechs Siege und stand insgesamt zwölf Mal auf dem Podium. Am Ende musste er sich nur dem Weltmeister, Bruder Marc, geschlagen geben und wurde souverän Vizeweltmeister. «Es wurden einfach alle Erwartungen übertroffen», so Padovani.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Alex Marquez jubelte regelmäßig mit Nadia Padovani
Alex Marquez jubelte regelmäßig mit Nadia Padovani
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez jubelte regelmäßig mit Nadia Padovani
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Für die Gresini-Chefin war der Erfolg jedoch keineswegs allein auf Marquez zurückzuführen. Auch Teamkollege Fermin Aldeguer überzeugte in seiner Rookie-Saison auf ganzer Linie. Bei der Ducati-Jahresabschlussfeier in Bologna betonte Padovani, wie wertvoll der Spanier für das Team war: «Auch mit Fermin hatten schon im ersten Jahr so viel Freude.» Dabei ging es ihr nicht nur um seine Persönlichkeit oder sein Talent. «Nicht nur weil er ein sehr netter und hochtalentierter junge Mann ist und auch nicht weil er schnell auf dem gleichen Speed wie die besten Piloten der Klasse war – er hat uns als Mannschaft mit seiner konstanten Lernkurve überzeugt, die auch nach seinem Sieg noch nicht zu Ende war.»

Aldeguer feierte in seiner ersten MotoGP-Saison einen Sieg, wurde bester Rookie des Jahres und beendete die Weltmeisterschaft als starker Achter. Für Padovani ist klar, dass dies erst der Anfang war. «Wir sind uns sehr sich – 2026 werden wir wieder sehr viel von Fermin sehen.» Nach einer Saison voller Emotionen, sportlicher Highlights und historischer Erfolge blickt Gresini Racing also mit großem Selbstvertrauen in die Zukunft.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien