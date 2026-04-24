Gresini-Pilot Alex Marquez (1.) begeistert: «Ich bin im Flow gewesen!»

Alex Marquez und das Gresini-Ducati-Team liefen bislang in Jerez zu alter Form auf. Der Vizeweltmeister, der am 23. April seinen 30. Geburtstag feierte, reiste am Donnerstag mit der Alexneta – einem kultigen und in seinen Farben gebrandeten VW-Bully – zur Rennstrecke. Im Zeittraining am Freitagnachmittag setzte er dann relativ früh seine Top-Zeit, die danach niemand mehr attackieren konnte.

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In 1:35,704 min schrammte AM73 nur knapp am Rundenrekord vorbei. Die Freude bei der Gresini-Truppe war doppelt, denn auch Landsmann Fermin Aldeguer schaffte volley den Sprung ins Q2. «Ich bin überrascht. Wir haben das heute eigentlich nicht so erwartet nach einem schwierigen Start in die Saison», erklärte der gut aufgelegte Alex Marquez. «Auch schon am Morgen war der Rhythmus wirklich gut – die Pace hat auch gestimmt. Ich bin im Flow gewesen und auch die Linien haben gepasst – ich konnte tanzen auf dem Bike.»

Bruder Marc büßte am Freitagnachmittag auf dem Circuito de Jerez – Angel Nieto eine halbe Sekunde auf seinen jüngeren Bruder ein. Alex: «Am Nachmittag ist mir die schnelle Runde sehr gut gelungen. Ich bin recht überrascht, aber umso glücklicher. Wir habe heute schon ein paar Dinge probiert – kleine Dinge sind immer willkommen. Ich habe den Jungs gesagt: ‘Wir sollten an den positiven Dingen arbeiten und nicht zu sehr an die negativen Sachen denken.’ Das haben wir vielleicht zu sehr getan zu Beginn des Jahres.»

Alex bleibt vorsichtig: «Es ist noch zu früh für Prognosen. Aprilia wird immer stark mit Fortlauf des Wochenendes, das haben sie bisher immer bewiesen. Wir müssen wegen der Regeln immer kleine Dinge austüfteln und viele Optionen probieren. Eine Sache war das Verzögern des Motorrades, ich weiß nicht, ob es von der Motorbremse kommt. Es ist so, dass wir es noch nicht gelöst haben.»

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Wie fühlt sich die GP26 im Vergleich zur GP24, die er 2025 hatte, an? «Ich habe kein allzu gutes Gedächtnis. Aber heute fühlte es sich eigentlich recht ähnlich an – vielleicht etwas mehr Probleme beim Verzögern, dafür besser am Scheitelpunkt.» Ist Fabio Di Giannantonio der Fahrer, den es zu schlagen gilt? «Das würde ich nicht sagen. Marco Bezzecchi und Aprilia haben immer einen guten Step gemacht von Freitag auf Samstag. Vom Rhythmus her sind Diggia, Marc, ich und Bezzecchi recht ähnlich unterwegs.»