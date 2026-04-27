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Gresini-Pilot Fermin Aldeguer (9.): «Körperlich fehlt mir definitiv etwas»

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) hatte in Jerez einen durchwachsenen Heim-GP. Körperlich ist er noch nicht bei 100 Prozent, auch mit der GP25 tut er sich noch schwer.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
© Gold & Goose

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Fermin Aldeguer beendete den MotoGP-Grand-Prix in Jerez auf dem 9. Platz. Nachdem der Spanier bei seinem Heim-GP im Qualifying über Startplatz 12 nicht hinauskam, betrieb er im Rennen am Sonntag Schadensbegrenzung. Sein Fazit fiel dennoch positiv aus. «Dieses Rennen hatte viele positive Aspekte. Da ich von Platz 12 startete, wusste ich, dass es nicht einfach werden würde, und nach einem katastrophalen Start wurde die Situation noch schlimmer», erklärte Aldeguer.

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Beim Start kam der Gresini-Pilot alles andere als gut weg. Vor der ersten Kurve wurde er auch von Yamaha-Ass Fabio Quartararo überholt. Danach fand er sich auf Platz 14 wieder. Nach einigen Kurven konnte Aldeguer wieder an Quartararo vorbeiziehen. Wenig später konnte er sich in der ersten Runde auch noch Brad Binder (KTM) und Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) schnappen. Nach dem Ausfall von Champion Marc Marquez in der zweiten Runde reihte sich Aldeguer auf Position 10 ein. In Runde 5 ging Bagnaia wieder an ihm vorbei.

Danach lag Aldeguer lange Zeit auf Rang 11. Kurz vor dem Ausfall von Bagnaia zur Hälfte des Rennens hatte sich der 21-Jährige Acosta geschnappt. Position 9 gab Aldeguer bis zum Zielstrich nicht mehr ab. Teamkollege Alex Marquez siegte überlegen. «Die Top-10 sind auf jeden Fall wichtig, auch wenn wir mit diesem neuen Motorrad noch eine solide Basis finden müssen», räumte Aldeguer ein. «Körperlich fehlt mir definitiv etwas; nach Austin war ich völlig erschöpft, aber dort hatten wir ja gerade ein Doppelrennen hinter uns. Jetzt geht es mir besser.»

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Schwere Verletzung

Fermin Aldeguer ist 2026 noch nicht auf dem Niveau, das er letztes Jahr in seiner Rookie-Saison in der MotoGP hatte. Anfang Januar hatte er einen schweren Trainingscrash, wobei er sich einen Bruch im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Danach musste er die Vorsaisontests in Sepang und Buriram auslassen, auch beim ersten Rennwochenende in Thailand fehlte er. Somit fehlten Aldeguer wichtige Kilometer auf der für ihn neuen Desmosedici GP25. Zur Erinnerung: AM73 hat dieses Jahr eine aktuelle GP26 zur Verfügung.

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In Brasilien hatte Aldeguer dann sein Comeback. Er humpelte auf Krücken durch das Fahrerlager, im Grand Prix raste er auf Rang 8. In Austin war er unauffällig unterwegs – er landete im Sprint und im Grand Prix auf den Plätzen 10 bzw. 11.

Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Binder und Mir
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Foto: Gold & Goose
Aldeguer und Bagnaia
Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sieger Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Jerez
© Gold & Goose

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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

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