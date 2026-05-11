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Gresini-Pilot Fermin Aldeguer (9.): Schadensbegrenzung in Le Mans

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer legte im GP in Le Mans eine starke Aufholjagd hin. Wichtiger war, dass er mit seiner Ducati wieder ein gutes Gefühl hatte, was ihm in den nächsten Rennen helfen könnte.

MotoGP

Fermin Aldeguer vor Luca Marini
Fermin Aldeguer vor Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer vor Luca Marini
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Fermin Aldeguer startete katastrophal in das MotoGP-Wochenende in Le Mans. Im Zeittraining am Freitag reichte es für ihn nur für Rang 21, weshalb er am Samstag im Q1 ranmusste. Dort lief es auch nicht viel besser – mehr als Startplatz 20 war nicht drin für den Gresini-Piloten. Im Sprintrennen konnte er dann einige Plätze gutmachen, Aldeguer kämpfte sich auf Rang 11 nach vorne.

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Im Grand Prix am Sonntag ging es für Aldeguer von Startplatz 19 los, weil Champion Marc Marquez verletzungsbedingt nicht am Start war. Bis zum Ende der ersten Runde hatte sich der 21-Jährige auf Position 13 nach vorne gekämpft. Im Lauf des Rennens wurde er, vor allem aufgrund einiger Ausfälle vor ihm, noch weiter nach vorne gespült. Am Ende fuhr Aldeguer als Neunter über die Ziellinie.

«Nach dem Freitag und Samstagmorgen im Sprintrennen Elfter und im Grand Prix Neunter zu werden ist ein sehr positives Ergebnis. Mir geht es aber mehr um das Gefühl mit dem Motorrad. Nach dem Sprint haben wir eine große Änderung vorgenommen», erklärte der Spanier. Im Rennen am Sonntag hat er sich gut gefühlt mit seiner Ducati. «In den 27 Runden habe ich für den Rest der Saison viele Informationen gesammelt. Wir haben etwas beim Bike ausprobiert, das gut funktioniert hat. Mein Gefühl ist gut. Wir wissen jetzt mehr, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich kann sagen, dass ich happy bin.»

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Im Artikel erwähnt

Der weiche Vorderreifen war am Ende

Aldeguer war schnell und hatte eine gute Pace, hinter Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez war aber Endstation. «Im Rennen hätte ich vielleicht noch etwas mehr herausholen können, aber da ich von so weit hinten starten musste, war ich aufgrund der Reifenwahl zu einer anderen Strategie gezwungen», gab er zu verstehen. «Der weiche Vorderreifen ermöglichte es mir, von Position 19 viele Plätze gut zu machen, aber im letzten Drittel des Rennens hatte ich nicht mehr genug Grip, um Raul Fernandez anzugreifen.»

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In der WM-Tabelle liegt der Rookie des Jahres 2025 mit 27 Punkten auf Rang 14. Am kommenden Wochenende hat Fermin Aldeguer in Barcelona die Möglichkeit, mit seiner GP25 einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
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Pecco Bagnaia
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Luca Marini
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Jorge Martin
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Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
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Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
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Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

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Luca Marini

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+15,016

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