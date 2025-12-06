Gresini Racing: Teampräsentation «MotoGP 2026» erstmals nicht in Italien!

Erstmals in der Geschichte des Teams wird Gresini Racing den offiziellen MotoGP-Ball zur Kampagne 2026 außerhalb Italiens ins Spielfeld kicken. Das Team mit Sitz in Faenza wird am 31. Januar 2026 das neue Design der Ducati-Prototypen vorstellen. Die Enthüllung findet, wie über die Social-Media-Kanäle des Teams bestätigt wurde, um 19:00 Uhr Ortszeit im Herzen der Metropole Kuala Lumpur in Malaysia, statt.

Werbung

Werbung

Das Event in Asien ist eine Premiere für Gresini. Die Rennmotorräder wurde bisher stets in der Nähe der Teambasis vorgestellt. Im Januar 2025 war es für Gäste, Sponsoren und Medien ins nahegelenge Imola gegangen

Die Entscheidung, die Veranstaltung in Malaysia auszurichten hat in erster Linie organisatorische Gründe. Die Teamvorstellung findet nun direkt vor, bzw. während der MotoGP-Vorsaison-Tests stattfindet, die vom 3. bis 5. Februar auf dem Sepang International Circuit angesetzt sind.

Die Gresini-Einheit mit Vizeweltmeister Alex Marquez und Top-Rookie Fermin Aldeguer wird nicht am Shakedown teilnehmen. Der startet bereits am 29. Januar, ist aber Concessions-Team, MotoGP-Neulingen Testfahrern vorbehalten sind.

Werbung

Werbung

2025 holte sich das Team die begehrte Wertung der unabhängigen Teams – als Anerkennung für die beeindruckende Gesamtleistung rückt Alex Marquez 2026 mit aktuellem GP26-Werksmaterial aus. Erfüllt Aldeguer die Erwartungen weiterhin – dürfte er auch vor einem Technik-Upgrade stehen.

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen