Gresini Racing: Teampräsentation «MotoGP 2026» erstmals nicht in Italien!

Gerade erst sind die MotoGP-Bikes abgekühlt, die Feierlichkeiten zur Saison 2025 noch in vollem Gang, da werden bereits die Einladungen für die ersten Events 2026 verschickt. Gresini lädt nach Asien.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Gresini Racing enthüllt das 2026er-Design in Malaysia
Gresini Racing enthüllt das 2026er-Design in Malaysia
Foto: Gresini Racing
Gresini Racing enthüllt das 2026er-Design in Malaysia
© Gresini Racing

Erstmals in der Geschichte des Teams wird Gresini Racing den offiziellen MotoGP-Ball zur Kampagne 2026 außerhalb Italiens ins Spielfeld kicken. Das Team mit Sitz in Faenza wird am 31. Januar 2026 das neue Design der Ducati-Prototypen vorstellen. Die Enthüllung findet, wie über die Social-Media-Kanäle des Teams bestätigt wurde, um 19:00 Uhr Ortszeit im Herzen der Metropole Kuala Lumpur in Malaysia, statt.

Das Event in Asien ist eine Premiere für Gresini. Die Rennmotorräder wurde bisher stets in der Nähe der Teambasis vorgestellt. Im Januar 2025 war es für Gäste, Sponsoren und Medien ins nahegelenge Imola gegangen

Die Entscheidung, die Veranstaltung in Malaysia auszurichten hat in erster Linie organisatorische Gründe. Die Teamvorstellung findet nun direkt vor, bzw. während der MotoGP-Vorsaison-Tests stattfindet, die vom 3. bis 5. Februar auf dem Sepang International Circuit angesetzt sind.

Die Gresini-Einheit mit Vizeweltmeister Alex Marquez und Top-Rookie Fermin Aldeguer wird nicht am Shakedown teilnehmen. Der startet bereits am 29. Januar, ist aber Concessions-Team, MotoGP-Neulingen Testfahrern vorbehalten sind.

2025 holte sich das Team die begehrte Wertung der unabhängigen Teams – als Anerkennung für die beeindruckende Gesamtleistung rückt Alex Marquez 2026 mit aktuellem GP26-Werksmaterial aus. Erfüllt Aldeguer die Erwartungen weiterhin – dürfte er auch vor einem Technik-Upgrade stehen.

Die Werksmannschaft Ducati Lenovo – mit Marc Marquez und Francesco Bagnaia – bleibt dagegen in Europa. Traditionell geht es ins Wintersportparadies von Madonna di Campiglio «Campioni in Festa» findet am 19. Januar statt.

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

