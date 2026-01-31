Gresini-Teammanager Masini zum Start 2026: «Wir kennen unser Potenzial»

Nach VR46 Racing aus Tavullia und der offiziellen Werksmannschaft von Ducati Lenovo präsentierte nun auch die zweite Kundenmannschaft aus Italien ihr Projekt für 2026. Die Einheit von Nadia Padovani schaffte zuletzt einen bedeutenden Aufstieg. Mit dem Vize-Titel durch Alex Marquez und der Tatsache, dass beide Piloten im Team GP-Sieg herausfuhren, verdiente man sich ein Technik-Update für 2026. Dazu kommt: Auch dieses Jahr steht Junior Fermin Aldeguer als Mann der Zukunft auf der Gehaltsliste in Bologna.

Nach der gesteigerten Wertschätzung durch die Rennabteilung war es dann auch keine Riesenüberraschung, dass es sich Rennsport-Chef Gigi Dall’Igna nicht nehmen ließ, der Veranstaltung im Herzen von Kuala Lumpur persönlich beizuwohnen. Auf der Bühne ergriff das Mastermind von Ducati Corse das Wort: «Ich denke, das gesamte Team und Alex haben sich diese Behandlung durch Ducati Corse verdient – und ich bin persönlich wirklich glücklich, dass wir Alex das hoffentlich beste Motorrad für die WM-Saison geben können. Es ist auch für Ducati ein Glück, denn mit einem Spitzenfahrer wie Alex werden wir weitere wertvolle Informationen erhalten, die uns bei der konstanten Entwicklung des Bikes 2026 helfen werden.»

Auch mit dem Herzen dabei: Gresini-Ass Alex Marquez Foto: Gresini Racing Auch mit dem Herzen dabei: Gresini-Ass Alex Marquez © Gresini Racing

Neben Gigi Dall’Igna und den beiden sportlichen Hauptdarstellern Alex Marquez und dem aus der Ferne zugeschalteten Patienten Fermin Aldegeur sprach auch Gresini-Manager Michele Masini zur Aufstellung für 2026.

Zu Gast bei Gresini: Gigi Dall'Igna, General Manager bei Ducati Corse Foto: MotoGP.com Zu Gast bei Gresini: Gigi Dall'Igna, General Manager bei Ducati Corse © MotoGP.com

Masini, Teammanager der erfolgreichsten Kundenmannschaft 2025, zu der Frage, ob es nach der Sensationssaison überhaupt noch Steigerungsmöglichkeiten gibt: »Es stimmt, es schaut auf den ersten Blick so aus, dass es nicht besser geht. Aber auch wenn es schwierig wird, gibt es doch Raum, um noch weiter nach oben zu kommen. Entscheidend ist, dass wir jetzt nicht alles neu erfinden, den Kontakt zum Boden nicht verlieren und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Was ich sagen kann – wir kennen unser Potenzial sehr genau.»

Einiges verspricht sich der dynamische Masini von der Behandlung für Alex Marquez seitens Ducati Corse: «Natürlich wird es nicht leicht, für Alex sich noch weiter zu steigern, aber man muss auch sehen, mit der neuen Situation und Ducati Corse stehen ihm und uns auch mehr Instrumente zur Verfügung, weiteres Potenzial auszuschöpfen – und das werden wir wieder mit aller Hingabe versuchen.»

Überraschend entspannt wirkte der Teammanager, als das Gespräch auf den ernsthaft verletzten Rookie des Jahres 2025, Fermin Aldeguer, zu sprechen kam. Masini: «Wir geben Fermin alle Zeit, die er braucht. Natürlich sind wir als Mannschaft erst komplett, wenn er auch in der Box ist, aber es macht keinen Sinn, eine schnellstmögliche Rückkehr zu erzwingen. Er trainiert mit seinem Physio so oder so so hart es geht, denn wenn es nach ihm geht, wäre er am liebsten sofort wieder dabei. Er hat in jedem Fall eine sehr starke Mentalität.»

