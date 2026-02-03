Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Große Erleichterung: Ducati GP26 für Bagnaia deutlich besser als die GP25

Nach dem Fiasko in der MotoGP-Saison 2025 schöpft Francesco Bagnaia neuen Mut: Beim Testauftakt in Sepang fand er sein Gefühl zurück und lobte die Arbeit der Ducati-Ingenieure.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Francesco Bagnaia lobt die Arbeit von Ducati
Francesco Bagnaia lobt die Arbeit von Ducati
Foto: Ducati
Francesco Bagnaia lobt die Arbeit von Ducati
© Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ex-MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia zeigte sich nach dem Auftakt der MotoGP-Testfahrten am Dienstag in Sepang deutlich erleichtert. Nach der enttäuschenden Vorsaison galt der Italiener über den Winter hinweg als großes Fragezeichen. Die ersten Eindrücke mit der Ducati für die Saison 2026 stimmen jedoch optimistisch und nähren die Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Stärke. Vor allem die Probleme am Kurveneingang, die Bagnaia mit der GP25 noch plagten, scheinen mit der neuen GP26 der Vergangenheit anzugehören.

Werbung

Werbung

Zu Beginn seiner Medienrunde erklärte Bagnaia, wie froh er ist, wieder auf einem MotoGP-Bike zu sitzen: «Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Im Winter habe ich sehr oft an diesen Moment gedacht und gebeten, dass alles gut läuft. Und jetzt kann ich sagen, dass es gut lief. Ich genoss das Fahren sehr – es ist immer wieder unglaublich, ein MotoGP-Bike zu pilotieren.»

Bagnaia atmet auf: GP25-Problem offensichtlich gelöst

Der mit Spannung erwartete erste Eindruck von der Ducati Desmosedici GP26 hielt für Bagnaia ein positives Erlebnis bereit: «Von Beginn an war mein Gefühl beim Bremsen am Kurveneingang besser. Ich muss mich bei Ducati bedanken. Sie haben mir in diesem Bereich geholfen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Mit der 2026er-Maschine hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl. Beim Bremsen am Kurveneingang hatte ich das Gefühl, dass das Motorrad verzögert und nicht schiebt», freute sich Bagnaia.

Werbung

Werbung

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
© Gold & Goose

Doch bereits im Vorjahr gab Bagnaia immer wieder optimistische Kommentare von sich, weshalb die Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind. Zudem ist Sepang einer der Kurse, auf denen Bagnaia immer stark war. Er ist sich selbst bewusst, dass die Eindrücke beim Sepang-Test hin und wieder falsche Rückschlüsse liefern.

«Vielleicht liegt es auch an der Strecke, ich war hier ziemlich stark. Doch im vergangenen Jahr hatte ich in einigen Bereichen zu kämpfen, in denen es heute keine Probleme gab. Deshalb war es ein guter Start für mich», kommentierte er voller Zuversicht.

Plan für Mittwoch: Aero-Tests, Simulation und Setup-Arbeit

Optisch unterschied sich die 2026er-Ducati leicht vom Vorjahresmodell. «Wir haben uns stark auf die neue Verkleidung konzentriert und sind viele Runden damit gefahren. Ich fuhr die gleiche Rundenzeit wie mit der bisherigen Verkleidung. Das ist gut für den ersten Test», erklärte Bagnaia.

Werbung

Werbung

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

«Wir haben zwei weitere Testtage. Am Mittwoch will ich eine Sprint-Rennsimulation sowie eine Zeitenjagd absolvieren. Am Morgen testen wir bei der Abstimmung etwas Neues», verriet der Ducati-Werkspilot, der zudem ein neues Ride-Height-Device testete. «Ich hatte bereits in Malaysia im Vorjahr einen ersten Prototyp. Heute verwendeten wir eine neuere Version, die ähnlich wie die vorherige funktioniert, unterm Strich aber besser ist.»

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:57,018 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,256 sec

3.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,277

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,469

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

6.

Luca Marini (I)

Honda

+0,551

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,675

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,702

9.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,851

10.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,050

11.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,122

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,143

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,176

14.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,234

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+1,295

16.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,302

17.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,595

18.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+1,641

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,664

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,869

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,890

22.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+3,663

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+4,036

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien