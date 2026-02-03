Große Erleichterung: Ducati GP26 für Bagnaia deutlich besser als die GP25
Nach dem Fiasko in der MotoGP-Saison 2025 schöpft Francesco Bagnaia neuen Mut: Beim Testauftakt in Sepang fand er sein Gefühl zurück und lobte die Arbeit der Ducati-Ingenieure.
Ex-MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia zeigte sich nach dem Auftakt der
Zu Beginn seiner Medienrunde erklärte Bagnaia, wie froh er ist, wieder auf einem MotoGP-Bike zu sitzen: «Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Im Winter habe ich sehr oft an diesen Moment gedacht und gebeten, dass alles gut läuft. Und jetzt kann ich sagen, dass es gut lief. Ich genoss das Fahren sehr – es ist immer wieder unglaublich, ein MotoGP-Bike zu pilotieren.»
Bagnaia atmet auf: GP25-Problem offensichtlich gelöst
Der mit Spannung erwartete erste Eindruck von der Ducati Desmosedici GP26 hielt für Bagnaia ein positives Erlebnis bereit: «Von Beginn an war mein Gefühl beim Bremsen am Kurveneingang besser. Ich muss mich bei Ducati bedanken. Sie haben mir in diesem Bereich geholfen.»
«Mit der 2026er-Maschine hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl. Beim Bremsen am Kurveneingang hatte ich das Gefühl, dass das Motorrad verzögert und nicht schiebt», freute sich Bagnaia.
Doch bereits im Vorjahr gab Bagnaia immer wieder optimistische Kommentare von sich, weshalb die Aussagen mit Vorsicht zu genießen sind. Zudem ist Sepang einer der Kurse, auf denen Bagnaia immer stark war. Er ist sich selbst bewusst, dass die Eindrücke beim Sepang-Test hin und wieder falsche Rückschlüsse liefern.
«Vielleicht liegt es auch an der Strecke, ich war hier ziemlich stark. Doch im vergangenen Jahr hatte ich in einigen Bereichen zu kämpfen, in denen es heute keine Probleme gab. Deshalb war es ein guter Start für mich», kommentierte er voller Zuversicht.
Plan für Mittwoch: Aero-Tests, Simulation und Setup-Arbeit
Optisch unterschied sich die 2026er-Ducati leicht vom Vorjahresmodell. «Wir haben uns stark auf die neue Verkleidung konzentriert und sind viele Runden damit gefahren. Ich fuhr die gleiche Rundenzeit wie mit der bisherigen Verkleidung. Das ist gut für den ersten Test», erklärte Bagnaia.
«Wir haben zwei weitere Testtage. Am Mittwoch will ich eine Sprint-Rennsimulation sowie eine Zeitenjagd absolvieren. Am Morgen testen wir bei der Abstimmung etwas Neues», verriet der Ducati-Werkspilot, der zudem ein neues Ride-Height-Device testete. «Ich hatte bereits in Malaysia im Vorjahr einen ersten Prototyp. Heute verwendeten wir eine neuere Version, die ähnlich wie die vorherige funktioniert, unterm Strich aber besser ist.»
Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1:
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Marc Marquez (E)
Ducati
1:57,018 min
2.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,256 sec
3.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,277
4.
Alex Marquez (E)
Ducati
+0,469
5.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,506
6.
Luca Marini (I)
Honda
+0,551
7.
Joan Mir (E)
Honda
+0,675
8.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,702
9.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+0,851
10.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+1,050
11.
Johann Zarco (F)
Honda
+1,122
12.
Enea Bastianini (I)
KTM
+1,143
13.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,176
14.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,234
15.
Pedro Acosta (E)
KTM
+1,295
16.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,302
17.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+1,595
18.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+1,641
19.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+1,664
20.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,869
21.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+1,890
22.
Andrea Dovizioso (I)
Yamaha
+3,663
23.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+4,036
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach