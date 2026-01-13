Großes MotoGP-Spektakel: Das Saisonstart-Event in Kuala Lumpur

Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit in Malaysia der erste MotoGP-Test 2026 statt. Direkt im Anschluss werden die Fahrer und Teams der Königsklasse in die Hauptstadt Kuala Lumpur transferiert, wo am 6. und 7. Februar das Saisonstart-Event über die Bühne geht.

Werbung

Werbung

Teilnehmen werden daran, wie schon bei der ersten Ausgabe zum Launch der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok, alle Fahrer und Teams. Am 6. Februar geht es für diese am Abend zum Permata Sapura Tower, wo der obligatorische Fototermin mit allen Piloten in Lederkombi und ihren Bikes stattfindet. Zum ersten Mal mit dabei sein werden die Rookies Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda).

Das Highlight für die Fans steigt dann am Abend des 7. Februar von 19 bis 22.30 Uhr. Bei der «MotoGP Bikes Run Show» werden sich die Fahrer jedes Teams nacheinander auf einem 1,4 km langen Rundkurs inmitten der Stadt präsentieren – im Racing-Outfit auf ihren MotoGP-Bikes. Dabei dürften die Fans von ihren Helden einige Wheelies, Stoppies und Burnouts zu sehen bekommen – ganz im Sinne einer spektakulären Show.

Das Ziel der Parade ist eine große Bühne vor den Petronas Towers, wo die MotoGP-Asse und Teamchefs Rede und Antwort stehen werden. Im Anschluss daran wird es auf der Bühne eine finale Show geben.

Werbung

Werbung

Die Teilnahme ist für die Fans vor Ort kostenlos. Das Event wird auf den offiziellen digitalen Plattformen der MotoGP per Livestream weltweit übertragen.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Bereits in den Tagen vor dem Saisonstart-Event können die Fans vom 2. bis 7. Februar eine Woche lang die «Fan Zone» im Kuala Lumpur City Centre (KLCC) genießen. Diese ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet – geboten werden interaktive MotoGP-Ausstellungen und exklusive Erlebnisse.