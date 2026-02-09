Weiter zum Inhalt
Günther Steiner: Flotte Sprüche auf der MotoGP-Bühne in Kuala Lumpur
Der Südtiroler Günther Steiner sorgte als Sprecher für das Team Red Bull KTM-Tech3 auf der Bühne beim MotoGP-Saisonstart 2026 in Kuala Lumpur am Samstag für heitere Momente.
MotoGP
Tech3: Günther Steiner, Enea Bastianini, Maverick Vinales und Nico GuyonTech3: Günther Steiner, Enea Bastianini, Maverick Vinales und Nico GuyonFoto: Tech3 Racing
Tech3: Günther Steiner, Enea Bastianini, Maverick Vinales und Nico Guyon© Tech3 Racing
Der offizielle MotoGP-Saisonstart in den Straßen von Kuala Lumpur wurde am Samstagabend zwar von feuchtem Wetter begleitet, die Stimmung war aber dennoch sehr gut. Weiblicher Host des Events vor den Petronas Towers war übrigens Renita Vermeulen, die Schwester des ehemaligen australischen MotoGP-Fahrers Chris Vermeulen.
Die meisten der aktiven MotoGP-Protagonisten gaben auf der Bühne professionelle und recht kurze Antworten. Für lustige Sprüche sorgte dafür der bestens aus der Formel 1 bekannte Günther Steiner. Der Südtiroler, der das Tech3-Team von Herve Poncharal mit einer Gruppe von Investoren übernommen hat, erlangte seine enorme Popularität durch seinen Auftritt in der Doku «Drive to Survive». Auch in der MotoGP-WM sorgt er jetzt für Farbtupfer.  
Überraschend: Steiner ließ auf der Bühne bei der offiziellen Vorstellung in Downtown Kuala Lumpur weder den französischen Teammanager und Poncharal-Zögling Nicolas Guyon noch seinem Statthalter Richard Coleman den Vortritt, sondern trat zur Freude der Promoter selbst als Vertreter der Tech3-Truppe auf das Podium.
Steiner erinnert sich: «Als ich im Jahr 2024 in Austin erstmals bei der MotoGP war, kam ich mehr oder weniger mit einem MotoGP-Team nach Hause.» Und er erinnert sich: «Damals hielt ich den Sound der Motorräder fast nicht aus, da ich so etwas aus der Formel 1 einfach nicht gewohnt war. Es war unglaublich!»
Enea Bastianini erwähnte ehrfurchtsvoll, er habe etwas Angst vor dem großen Günther Steiner. Dabei meinte der Italiener aber eher Respekt, fand aber das geeignete Wort nicht. Für Lacher sorgte das Duo Steiner und Bastianini dann auch nebeneinander in den Flash-Interviews.
Als Bastianini gefragt wurde, was er erwarte, meinte er: «Ich hoffe, es wird gut!» Steiner legte darauf noch mit einem entschiedenen «ich hoffe!» nach und hielt auch fest: «Ich kann den Jungs keine Tipps geben, ich bin hier der Rookie.»
