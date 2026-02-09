Günther Steiner: Flotte Sprüche auf der MotoGP-Bühne in Kuala Lumpur

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Weiterlesen
Werbung
Der offizielle MotoGP-Saisonstart in den Straßen von Kuala Lumpur wurde am Samstagabend zwar von feuchtem Wetter begleitet, die Stimmung war aber dennoch sehr gut. Weiblicher Host des Events vor den Petronas Towers war übrigens Renita Vermeulen, die Schwester des ehemaligen australischen MotoGP-Fahrers Chris Vermeulen.
Werbung
Werbung
Die meisten der aktiven MotoGP-Protagonisten gaben auf der Bühne professionelle und recht kurze Antworten. Für lustige Sprüche sorgte dafür der bestens aus der Formel 1 bekannte Günther Steiner. Der Südtiroler, der das Tech3-Team von Herve Poncharal mit einer Gruppe von Investoren übernommen hat, erlangte seine enorme Popularität durch seinen Auftritt in der Doku «Drive to Survive». Auch in der MotoGP-WM sorgt er jetzt für Farbtupfer.
Überraschend: Steiner ließ auf der Bühne bei der offiziellen Vorstellung in Downtown Kuala Lumpur weder den französischen Teammanager und Poncharal-Zögling Nicolas Guyon noch seinem Statthalter Richard Coleman den Vortritt, sondern trat zur Freude der Promoter selbst als Vertreter der Tech3-Truppe auf das Podium.
Werbung
Werbung
Steiner erinnert sich: «Als ich im Jahr 2024 in Austin erstmals bei der MotoGP war, kam ich mehr oder weniger mit einem MotoGP-Team nach Hause.» Und er erinnert sich: «Damals hielt ich den Sound der Motorräder fast nicht aus, da ich so etwas aus der Formel 1 einfach nicht gewohnt war. Es war unglaublich!»
Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Weiterlesen
Enea Bastianini erwähnte ehrfurchtsvoll, er habe etwas Angst vor dem großen Günther Steiner. Dabei meinte der Italiener aber eher Respekt, fand aber das geeignete Wort nicht. Für Lacher sorgte das Duo Steiner und Bastianini dann auch nebeneinander in den Flash-Interviews.
Als Bastianini gefragt wurde, was er erwarte, meinte er: «Ich hoffe, es wird gut!» Steiner legte darauf noch mit einem entschiedenen «ich hoffe!» nach und hielt auch fest: «Ich kann den Jungs keine Tipps geben, ich bin hier der Rookie.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach