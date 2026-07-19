Günther Steiner (Tech3 KTM): «Brauchen neues Geld, drehen es sonst nur um»

Mit summiert 261.831 Zuschauern über vier Tage verzeichnete der Motorrad-Grand-Prix von Deutschland 2026 zum fünften Mal in Folge einen Rekord auf dem Sachsenring. Der neue Höchstwert verteilt sich auf 70.754 Besucher am Donnerstag/Freitag, 92.654 am Samstag sowie 98.423 Fans am Renntag – die Tribünen waren am Samstag und Sonntag ausverkauft.

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Die MotoGP auf dem Sachsenring ist die zweitgrößte Einzelsportveranstaltung Deutschlands, nur zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring strömen mehr Zuschauer. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Königsklasse auf zwei Rädern boomt. Darüber freut sich auch Günther Steiner, der zusammen mit weiteren Investoren im Vorjahr den Tech3-Rennstall von Hervé Poncharal übernommen hat und derzeit damit beschäftigt ist, für seine Sponsoren ein attraktives Paket für die nächsten Jahre zu schnüren .

Steiner: «Firmen von außen wissen nicht, wie groß der Sport ist»

«Die MotoGP ist nicht nur für Partner interessant, die in diesem Bereich arbeiten, sondern auch für außen», hielt der Südtiroler im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com fest, dank jahrzehntelanger Erfahrung im Automobilrennsport mit guten Kontakten gesegnet. «Es ist sehr interessant, wenn man mit solchen Leuten spricht: Mit ihnen ging man in der Vergangenheit zu gemütlich um, sie sind interessiert. Wenn du an Geld kommen willst, kannst du nicht nur hier drinbleiben. Wir drehen das Geld sonst nur um, müssen aber neues Geld reinbringen. Der Sport ist interessant für Firmen von außen, aber viele wissen nicht Bescheid, wie groß der Sport ist. Zuerst müssen wir den Firmen erklären, was wir machen, wie gut der Sport ist und was er gibt. Dann interessieren sich die Leute auch dafür. Nach Le Mans kommen 300.000 Leute und auf den Sachsenring weit über 200.000. Das ist, was man den großen Sponsoren von außen erklären muss.»

Steiner ist verblüfft über die Tatsache, dass die MotoGP auf dem Sachsenring zu den größten Sportveranstaltungen Deutschlands zählt. Und dennoch ein beinahe regionales Ereignis darstellt, das in den großen deutschlandweiten Medien kaum stattfindet und deshalb über den Kreis der Motorradfans hinaus auch nur bedingt bekannt ist.

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