Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Günther Steiner (Tech3 KTM): «Brauchen neues Geld, drehen es sonst nur um»

Laut Tech3-Eigentümer Günther Steiner mangelt es der MotoGP nicht an Attraktivität, sondern letztlich an Bekanntheit. «Viele Firmen wissen nicht Bescheid, wie gut der Sport ist und was er gibt.»

MotoGP

Tech3-Eigentümer Günther Steiner
Tech3-Eigentümer Günther Steiner
Foto: gold & goose
Tech3-Eigentümer Günther Steiner
© gold & goose

Werbung

Werbung

Mit summiert 261.831 Zuschauern über vier Tage verzeichnete der Motorrad-Grand-Prix von Deutschland 2026 zum fünften Mal in Folge einen Rekord auf dem Sachsenring. Der neue Höchstwert verteilt sich auf 70.754 Besucher am Donnerstag/Freitag, 92.654 am Samstag sowie 98.423 Fans am Renntag – die Tribünen waren am Samstag und Sonntag ausverkauft.

Werbung

Werbung

Die MotoGP auf dem Sachsenring ist die zweitgrößte Einzelsportveranstaltung Deutschlands, nur zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring strömen mehr Zuschauer. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Königsklasse auf zwei Rädern boomt. Darüber freut sich auch Günther Steiner, der zusammen mit weiteren Investoren im Vorjahr den Tech3-Rennstall von Hervé Poncharal übernommen hat und derzeit damit beschäftigt ist, für seine Sponsoren ein attraktives Paket für die nächsten Jahre zu schnüren.

Steiner: «Firmen von außen wissen nicht, wie groß der Sport ist»

«Die MotoGP ist nicht nur für Partner interessant, die in diesem Bereich arbeiten, sondern auch für außen», hielt der Südtiroler im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com fest, dank jahrzehntelanger Erfahrung im Automobilrennsport mit guten Kontakten gesegnet. «Es ist sehr interessant, wenn man mit solchen Leuten spricht: Mit ihnen ging man in der Vergangenheit zu gemütlich um, sie sind interessiert. Wenn du an Geld kommen willst, kannst du nicht nur hier drinbleiben. Wir drehen das Geld sonst nur um, müssen aber neues Geld reinbringen. Der Sport ist interessant für Firmen von außen, aber viele wissen nicht Bescheid, wie groß der Sport ist. Zuerst müssen wir den Firmen erklären, was wir machen, wie gut der Sport ist und was er gibt. Dann interessieren sich die Leute auch dafür. Nach Le Mans kommen 300.000 Leute und auf den Sachsenring weit über 200.000. Das ist, was man den großen Sponsoren von außen erklären muss.»

Steiner ist verblüfft über die Tatsache, dass die MotoGP auf dem Sachsenring zu den größten Sportveranstaltungen Deutschlands zählt. Und dennoch ein beinahe regionales Ereignis darstellt, das in den großen deutschlandweiten Medien kaum stattfindet und deshalb über den Kreis der Motorradfans hinaus auch nur bedingt bekannt ist.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

208

2

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

194

3

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

190

4

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

184

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

159

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

148

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

87

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM