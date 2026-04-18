Gute und schlechte Starts: So schossen die MotoGP-Asse bislang ins Rennen

Auf der MotoGP-Plattform widmet sich ein Video dem komplexen Startvorgang mit einem MotoGP-Prototyp. Stellvertretend erklärt Aprilia-Systemingenieur Stefano Romeo die Zusammenhänge und Einflussfaktoren auch des Piloten, um die rund 300 PS starken Vierzylinder möglichst effizient aus dem Stand zu bringen, um nach weniger als sechs Sekunden die 200-km/h-Marke zu durchbrechen.

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Im Zusammenspiel aus Motorsteuerung, mechanischen Elementen wie der Kupplung und auch dem absenkbaren Fahrgestell gelingen den Piloten bei korrekter Verwaltung des Starts mittlerweile Traumstarts, die ohne die Unterstützung der Ingenieure so nicht funktionieren würden. Wie effizient die Piloten der Königsklasse starten, das zeigt sich besonders dann, wenn ein System einmal nicht funktioniert.

Marc Marquez patzte beim letzten Italien-GP bei der Aktivierung der Launch-Control. Beschleunigt von den eigenen Instinkten ging es in Rennen. Marquez büßte von Startplatz 1 immerhin 5 Plätze bis zum ersten Anbremsen ein. Selbstredend – je besser ein Start gelingt, desto «entspannter» können die Fahrer den weiteren Rennverlauf planen. Ein vermasselter Start ins Rennen bedeutet immer auch einen großen zusätzlichen Stressfaktor – für Mann und Maschine.

Schoss mehrfach nach vorne: Honda-Pilot Joan Mir Foto: Gold and Goose Schoss mehrfach nach vorne: Honda-Pilot Joan Mir © Gold and Goose

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Auch aus diesem Grund treiben alle Werke enormen Aufwand, um ihren Atleten optimale Starthilfe mittels der technischen Systeme zu liefern. Und um das Fazit der Betrachtung zum Teil vorwegzunehmen – alle fünf Werke haben mittlerweile Verfahren entwickelt, die es ihren Piloten am Rande der physikalischen Grenzen entlang nahezu perfekt ermöglichen, an Tempo zuzulegen.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Unterschiede gibt es trotzdem. Denn nicht alle Fahrer sind in der Lage, die Systeme gleichermaßen effizient einzusetzen. Herausragende Starter sind durch den starken Eingriff nicht mehr zu küren, aber besonders. Zu den Piloten, die regelmäßig Positionen gutmachen, zählt Honda-Werksfahrer Joan Mir. Der Mallorquiner hatte sich für den Saisonauftakt in Thailand Startplatz 10 gesichert. Die Honda mit der Nummer 36 schoss im Sprint bis auf Position 6. Im Großen Preis von Brasilien wiederholte Mir die Leistung: von 13 ging es vor auf 9 und auch in den USA machte der Weltmeister des Jahres 2020 im Sprint wieder Positionen gut.

Stark von der Linie: Jorge Martin auf der Aprilia RS-GP Foto: Gold and Goose Stark von der Linie: Jorge Martin auf der Aprilia RS-GP © Gold and Goose

Gute Startnoten gibt es auch für den zuletzt oft gescholtenen Pecco Bagnaia. Bei zwei der sechs Rennen 2026 machte der Ducati-Werksfahrer mindestens drei Plätze von der Linie gut. Beklatscht wurden auch die Anfahrmanöver von Jorge Martin. In Thailand überholte der der WM-Zweite zwei Fahrer auf dem Weg zur Kurve und beim US-Grand-Prix machte der «Martinator» gleich vier Positionen gut, es ging von 7 auf 3, wobei auch das Geschick bei der Positionierung für den richtigen Brems- und Einlenkpunkt mit in die Rechnung geht.

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Bekannt ist auch, dass KTM-Piloten besonders gut starten. Das Phänomen, das vor allem von Brad Binder geprägt wurde, gilt in dieser Form 2026 nicht mehr. Und doch gelang dem Südafrikaner beim Goiânia-GP einer der besten Starts der noch jungen Saison. «BB33» schnappte sich vom schlechten Startplatz 21 sechs Gegner. Bemerkenswert gut kam auch der aktuell Dritte der WM, Pedro Acosta, vom Fleck. In Thailand fuhr Acosta beim Sprint von Platz 6 los, schoss auf 3 – und gewann am Ende sein erstes Rennen.

Falsch liegt wer denkt, Yamaha-Fahrer haben es schwerer Fahrt aufzunehmen. Nahezu ideal arbeitete Fabio Quartararo in Brasilien mit der Physik. Vom guten vierten Startplatz ging es auf der Yamaha bis auf Platz 2! Und auch Rookie Toprak Razgatlioglu zauberte – gleich bei seinem ersten Schuss in die MotoGP-Welt ging es in Thailand von 21 auf 15.

Starke Resultate trotz mäßiger Starts: Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura Foto: Gold and Goose Starke Resultate trotz mäßiger Starts: Trackhouse-Aprilia-Pilot Ai Ogura © Gold and Goose

Trackhouse-Pilot Ai Ogura schimpfte zuletzt über sich selbst und seine schlechten Starts. Fakt ist zumindest, dem Japaner gelang es 2026 in noch keinem Rennen mit der Aprilia RS-GP in der direkten Startphase, Plätze gutzumachen. Während Martin besonders gut und Ogura eher schlecht losfährt, gehen die Starts für die anderen Aprilia-Piloten Bezzecchi und Fernandez meist neutral aus.

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