Hinter den Kulissen von «Idols»: Der neue MotoGP-Film startet am 23. Januar

Diese Pressekonferenz dauert schon den ganzen Vormittag. Nach meiner Schätzung habe ich meine Frage schon 16- bis 17-mal gestellt. Ich bin umgeben von «Journalisten», die alle die Akkreditierungen der letzten Saison tragen. Im hinteren Teil eines dunklen Raums mit niedriger Decke steht eine Reihe von Videokameras und Kameraleuten, aber keines der Geräte ist eingeschaltet oder funktioniert. Die «Fahrer» vor uns sind, nun ja, emotional. Als «MotoGP-Pilot» Simone Baldasseroni Rennfahrer Andrea Godano vor den versammelten Medienvertretern als «Stück Scheiße» beschimpft, fühlt es sich an wie in einem Paralleluniversum (obwohl es möglich ist, dass einige echte Grand-Prix-Stars manchmal gerne eine ähnliche Meinung äußern würden).

Abgesehen vom Performance-Faktor ist das Set für zwei Szenen im neuen MotoGP-Film «Idols» real genug. Die heutigen Seiten des Drehbuchs werden im Keller eines verlassenen Pharmabüros am Stadtrand von Valencia im Herbst 2024 gedreht. Garderobe, Maske und Catering befinden sich auf anderen Etagen des verlassenen Gebäudes. Der britische Regisseur Mat Whitecross, bekannt durch die Dokumentarfilme «Supersonic» über Oasis und «A Headful of Dreams» über Coldplay sowie durch andere Filme wie «The Road to Guantánamo», huscht herum, um den Schauspielern, von denen einer aufgrund seiner physischen Ähnlichkeit mit dem ehemaligen KTM-, Aprilia- und Yamaha-Rennfahrer Miguel Oliveira eindeutig in der Pressekonferenz zu sehen ist, weitere Takes und Darbietungen zu entlocken, und um eine bessere Zusammenarbeit von den Beleuchtungs- und Kameraleuten zu erreichen. Das Personal läuft auf dem Set herum und tadelt die Statisten für ihre übertrieben begeisterte Reaktion auf einen scharfen Dialog des Schauspielers und Models Baldasseroni während der Pressekonferenz. «Leute! Seht mal, hier ist ein echter MotoGP-Journalist», sagt einer der Floor Manager, und ein paar Köpfe drehen sich in meine Richtung, während ich mich in meinem Stuhl zurücklehne. «Er macht doch nicht ‘oooooh‘, oder?» In der zweiten separaten Szene am Nachmittag gerät Oscar Casas, der ungeduldige Protagonist des Films als «Moto2-Pilot» Edu Serra, in einen Streit mit einem gereizten Teamkollegen.

Vielleicht nicht ganz MotoGP... aber «Idols» kann für sich beanspruchen, der erste und realistischste Spielfilm rund um die Weltmeisterschaft zu sein, der bisher gedreht wurde. Der Film ist eine unabhängige Produktion spanischer und italienischer Unternehmen, wird jedoch von Warner Bros Spain unterstützt und vertrieben. Whitecross verleiht der Geschichte eines Moto2-Außenseiters (Serra), der seine Chance auf MotoGP-Ruhm bekommt, aber zuerst die Beziehung zu seinem entfremdeten Vater/Trainer kitten muss, während er sich gleichzeitig in Luna (gespielt von der spanischen Sängerin Ana Mena) verliebt, eine coole, junge Dynamik.

Ich wurde Jorge Martinez vorgestellt, und ich erklärte ihm, dass ich ein Team brauchte. Wir gingen meine Ideen durch und er sagte: ‘Ich werde dir helfen!’ Jordi Gasull

«Idols» profitiert von der vollen Unterstützung der Dorna und MotoGP, was einen umfassenden Zugang zu Veranstaltungen, Fahrern, Maschinen sowie Onboard-Kameras und Rennaufnahmen bedeutet – ähnlich wie Brad Pitts F1-Film ein eindrucksvolles Eintauchen in die Formel 1 ermöglichte. Das Team arbeitete auch mit Jorge «Aspar» Martinez zusammen, der sein Moto3- und Moto2-Fachwissen und Ressourcen zur Verfügung stellte und als Grundlage für Serras Team diente, während das Pramac-Team ihm bei seinem MotoGP-Wildcard-Debüt half. Da die Dreharbeiten im Jahr 2024 abgeschlossen wurden, war Serras «Double» im wirklichen Leben kein Geringerer als Weltmeister Jorge Martin. «Idols» wurde in zehn Wochen in und um Barcelona und Valencia sowie bei den Grands Prix in den USA, Italien, Spanien und Japan und auf sieben Grand-Prix-Rennstrecken gedreht.

Es mag so aussehen, als würde «Idols» auf dem Erfolgszug der «F1» mitschwimmen, aber die Produktion entstand bereits vor Pitts Kassenschlager. Die Idee dazu entstand vor fast einem Jahrzehnt dank der Neugier und dem Willen des Drehbuchautors und Produzenten Jordi Gasull, der zahlreiche und vielfältige Referenzen in seinem Lebenslauf vorweisen kann, dessen Wissen und Begeisterung für Motorradrennen jedoch Neuland waren. Der Bericht des Spaniers über die Entstehung des Films zeigt, wie unglaublich unvorhersehbar und frustrierend die Anfänge eines Projekts sein können.

«Ich interessierte mich nicht für Motorräder, aber vor zehn Jahren stellte mir ein Freund eines Freundes meines Neffen ein Mädchen vor, das verrückt nach Motorrädern war, und ihre beste Freundin wohnte in der Nähe von [MotoGP-Legende] Jorge Lorenzo. Sie hatte Zugang zu seinem Umfeld ... und ich begann, mich über Jorge zu informieren und dachte: ‚Das wäre ein großartiges Thema für einen Dokumentarfilm ...‘», erklärte er. «Ich stand damals in Kontakt mit seinem Manager Albert Valera und dann mit der Dorna. Sie sagten, ihnen gefiele die Idee der Dokumentation, aber sie hatten meine anderen Filme gesehen und waren der Meinung, ich könnte eine Geschichte in die MotoGP-Welt einbringen. Das war 2015, lange vor dem F1-Boom.»

Ich habe das Projekt auf Eis gelegt, bis ich eines Tages den Film Rocky gesehen habe und dachte: ‘Das muss ich für Motorräder machen.’ Jordi Gasull

«Durch einen Freund bei Telefonica begannen wir mit der Entwicklung einer TV-Serie, die ähnlich wie ‘Entourage’ (HBO) sein sollte, bis sich Telefonica schließlich aus der MotoGP zurückzog. Das war etwa 2017, also versuchte ich es bei einigen anderen Sendern, aber sie hatten keine TV-Rechte für die MotoGP und es gab Interessenkonflikte. Ich dachte, dass es nie dazu kommen würde. Ich habe das Projekt auf Eis gelegt, bis ich eines Tages den Film ‘Rocky’ gesehen habe und dachte: ‘Das muss ich für Motorräder machen.’ Dann habe ich ‘Creed’ gesehen und geglaubt, dass es eine Chance für eine moderne Variante gibt. 2019 habe ich mich mit Warner getroffen, und der damalige Chef des Unternehmens war wirklich begeistert. Wir begannen, die Möglichkeit eines Films zu entwickeln. Dann wurde ich durch einen anderen Freund Jorge Martinez vorgestellt, und ich erklärte ihm, dass ich ein Team brauchte. Wir gingen meine Ideen durch und er sagte: ‘Ich werde dir helfen ...’. In diesem Moment wurde es Realität ... aber dann kam die Pandemie und alles kam zum Stillstand.»

«Als wir wieder über das Projekt nachdenken konnten, war der F1-Film bereits bestätigt worden, und ich befürchtete, dass alle denken würden, wir würden nur kopieren», fuhr er fort. «So ist das Leben! Ich ging zurück zur Dorna, und sie hatten andere Angebote, was ich kaum glauben konnte! Ich bat sie um eine Chance, zumal ich schon seit Jahren mit ihnen zu tun hatte, und sie erklärten sich bereit, mich zu unterstützen. Es war ein langer, langer Weg.»