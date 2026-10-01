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Besonderer Heim-GP für Honda: 60 Jahre in der Königklasse der Motorrad-WM

1966 war Honda mit der RC181 erstmals in der 500-ccm-Klasse am Start – mit Mike Hailwood und Jim Redman als Fahrer. Beim MotoGP-Event in Motegi feiert die japanische Marke das 60-jährige Jubiläum.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Die Honda RC181 von 1966
Die Honda RC181 von 1966
Foto: motogp.com/HRC
Die Honda RC181 von 1966
© motogp.com/HRC

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Der Große Preis von Japan ist für Honda und Yamaha der wichtigste MotoGP-Termin des Jahres. Vor den heimischen Fans und den jeweiligen Firmen-Bossen wollen die japanischen Hersteller einen guten Eindruck hinterlassen, was angesichts der europäischen Übermacht in den letzten Jahren eine schwierige Aufgabe war.

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Auch wenn es in diesem Jahr in Motegi wieder ein herausforderndes Wochenende werden wird, hat sich Honda dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen. 2026 feiert die Marke aus Tokio ein rundes Jubiläum: Der größte Motorradhersteller der Welt feierte vor 60 Jahren das Debüt in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Honda feiert in Motegi das Königsklassen-Debüt vor 60 Jahren
Honda feiert in Motegi das Königsklassen-Debüt vor 60 Jahren
Foto: motogp.com/HRC
Honda feiert in Motegi das Königsklassen-Debüt vor 60 Jahren
© motogp.com/HRC

Aus diesem Anlass wurden am Donnerstag auf dem Twin Ring Motegi historische Rennmaschinen von Honda ausgestellt. Darunter das erste Bike, mit dem Honda 1966 in der 500er-Klasse angetreten ist, die RC181. Mit diesem Motorrad wurde Mike Hailwood in den Jahren 1966 und 1967 jeweils Vize-Weltmeister hinter Giacomo Agostini. Mit dem legendären Bike siegte der Brite auch auf der Isle of Man.

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Im Deütjahr in der Königklasse konnte damals immerhin die Konstrukteurswertung gewonnen werden. Auf der Rennstrecke in Motegi wurde zum Fotoshooting nicht das Bike von Hailwood in die Startaufstellung geschoben, sondern jenes seines damaligen Teamkollegen, Jim Redman (#2). Unter den ausgestellten Bikes befanden sich auch die MotoGP-Raketen von Nicky Hayden und Marc Marquez.

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Mit dieser Speziallackierung treten Marini und Chantra am Sonntag an
Mit dieser Speziallackierung treten Marini und Chantra am Sonntag an
Foto: motogp.com/HRC
Mit dieser Speziallackierung treten Marini und Chantra am Sonntag an
© motogp.com/HRC

In Anlehnung an die RC181 werden am Sonntag Luca Marini und Somkiat Chantra, der an diesem Wochenende im Honda-Werksteam für Joan Mir einspringt, mit der RC213V in den ikonischen Farben Rot und Silber antreten. Während Marini mit seiner Nummer 10 an der Startlinie stehen wird, ist auf der Honda von Chantra die Nummer 15 angebracht.

Das Honda-Logo von 1966
Das Honda-Logo von 1966
Foto: motogp.com/HRC
Das Honda-Logo von 1966
© motogp.com/HRC

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