Honda in Australien: Joan Mir weiterhin krank, Marini als Einzelkämpfer

Luca Marini erlebte zuletzt in Indonesien ein schwieriges MotoGP-Wochenende – so wie die anderen Honda-Piloten. In Australien will der Italiener mit der RC213V wieder in die Spur finden.

Werbung

Werbung

«Nach einer kurzen Pause geht es wieder an die Arbeit, denn wir bereiten uns auf drei Rennwochenenden in Folge vor. Phillip Island ist eine Rennstrecke, die jeder Fahrer liebt – die Gerade hinunterzufahren, während man nur das Meer vor sich sieht, ist ein ganz besonderes Erlebnis, und natürlich ist der Streckenverlauf einzigartig im gesamten Rennkalender», meinte der Halbbruder von Valentino Rossi. «Das Ziel ist es, dieses Wochenende zu genießen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich weiß, dass das Team auch in dieser Woche zwischen den Rennen daran gearbeitet hat, unsere Performance zu verbessern. Noch fünf Grands Prix – fünf Chancen, alles zu zeigen, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben.»

Rätselraten um Joan Mir

Luca Marini wird auf Phillip Island im Honda-Werksteam als Einzelkämpfer unterwegs sein. Nachdem er bereits in Österreich, Japan und Indonesien gefehlt hatte, muss Teamkollege Joan Mir auch den Australien-GP auslassen. Die Ärzte arbeiten intensiv daran, den Spanier zurück auf die Rennstrecke zu bringen. Der Große Preis von Australien würde für ihn aber zu früh kommen. Was genau Joan Mir hat, wurde bislang nicht kommuniziert.

In Australien steht auch Honda-Testfahrer Aleix Espargaro nicht zur Verfügung. Nachdem er zuletzt beim Rennwochenende in Indonesien das Handtuch werfen musste, absolvierte er in der letzten Woche in Sepang für HRC einen privaten Test mit dem 850er-Motorrad. Dabei litt der Spanier unter dem chronischen Kompartmentsyndrom (Arm-Pump). Er wird sich nun in den kommenden Tagen in Barcelona einer Operation unterziehen.

Werbung