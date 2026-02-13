Weiter zum Inhalt
Honda-Dream-Team in Suzuka mit Zarco, Jonathan Rea – und Fabio Quartararo?

MotoGP-Ass Johann Zarco denkt bereits über einen möglichen dritten Sieg beim Langstrecken-Klassiker in Suzuka nach. Visionär: Teamkollegen könnten Jonathan Rea und Landsmann Quartararo sein.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Frankreichs MotoGP-Helden Fabio Quartararo und Johann Zarco (re.)
Frankreichs MotoGP-Helden Fabio Quartararo und Johann Zarco (re.)
Foto: Gold and Goose
Frankreichs MotoGP-Helden Fabio Quartararo und Johann Zarco (re.)
© Gold and Goose

Frankreichs MotoGP-Veteran Johann Zarco hatte in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass die Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) und hier im Besonderen die 8 Stunden von Suzuka einen großen Reiz auf den Racer aus Cannes ausüben. Trotz üppigem Terminkalender mit 20 und 22 Events in den letzten beiden Jahren musste Zarco nicht zur Teilnahme an dem Klassiker – inklusive Vorabtest – überredet werden.

Von einer Spaßveranstaltung konnte keine Rede sein. Für Arbeitgeber Honda hat das Event ungebrochen höchsten Stellenwert. Zarco lieferte wie erhofft und brillierte an der Seite von Takumi Takahashi mit Siegen. Es ist kein Geheimnis, dass Zarcos Hingabe und Leistung für die Rennen in Suzuka auch positive Auswirkungen auf seine Vertragsverhandlungen als MotoGP-Pilot hatten. Kurios: Nur kurze Zeit nach dem zweiten Triumph hatte Zarco als erster MotoGP-Stammpilot überhaupt einen Vertrag mit Honda LCR Castrol bis Ende 2027 in der Tasche.

2025: Zweiter Sieg von Johann Zarco in Suzuka
2025: Zweiter Sieg von Johann Zarco in Suzuka
Foto: Honda HRC
2025: Zweiter Sieg von Johann Zarco in Suzuka
© Honda HRC

Damit ist auch Japan, das auch für die kommenden zwei Ausgaben des 8-Stunden-Klassikers auf die Dienste des unermüdlichen Franzosen setzt, Eine offizielle Mitteilung seitens HRC gibt es noch nicht, doch «Zarco ist verfügbar», so die öffentliche Haltung des 35-Jährigen. Zuletzt sprach der Moto2-Doppelweltmeister im Video-Podcast «Fastlane» über den Plan eines dritten Erfolgs in Suzuka.

Bei dem Gespräch kamen, wenn auch untermalt von verharmlosenden Gags, spannende Teamkonstellationen zur Sprache. Kandidat 1: Jonathan Rea. Die Möglichkeit, an der Seite des erfolgreichsten Superbikes aller Zeiten an den Start zu gehen, ist alles andere als an den Haaren herbeigezogen.

Denn Rea ist wie Zarco nun ebenfalls offizieller Honda-Mitarbeiter und für die Weiterentwicklung der Superbike-Maschine zuständig, die wiederum die Basis für den Einsatz in der Endurance-WM ist. Dazu kommt: Jonathan hat bereits Suzuka-Erfahrung. Zweimal nahm der Ire, einmal davon für Honda, an den 8 Stunden teil. Da bis zu drei Fahrer für das Highlight der Langstrecken-WM zugelassen sind, wäre für 2026 ein Trio mit Zarco, Takahashi und Rea bereits eine extrem hochklassige Zusammenstellung. Den Plan hält auch der Franzose für schlagkräftig: «Ich gehe davon aus, dass Honda Takahashi und Rea aufstellt. Takumi, weil er extrem schnell und erfahren ist, und Jonathan, weil er gerade erst offizieller Testfahrer bei den Superbikes wurde.»

Seit diesem Jahr wieder in Diensten von Honda: SBK-Legende Jonathan Rea
Seit diesem Jahr wieder in Diensten von Honda: SBK-Legende Jonathan Rea
Foto: Gold and Goose
Seit diesem Jahr wieder in Diensten von Honda: SBK-Legende Jonathan Rea
© Gold and Goose

Noch spektakulärer könnte der Honda-Auftritt dann im Folgejahr 2027 sein. Kommt es zur MotoGP-Verpflichtung des aktuellen Yamaha-Aushängeschilds Fabio Quartararo durch Honda, dann stünden gleich drei europäischen Ikonen zur Verfügung. Zarco zu der Endurance-Vision: «Wenn Fabio dazu kommt und wir in der Langstrecke fahren – ich denke, wir hätten unseren Spaß!»

