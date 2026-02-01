Honda-Held Johann Zarco träumt auch 2026 von Siegen mit Castrol LCR

Der ältere der beiden Franzosen in der MotoGP riss es raus: Johann Zarco war in den vergangenen beiden Jahren der erfolgreichste Pilot des Motorrad- und Rennsportgiganten Honda. Mit der Kunden-Mannschaft von LCR Racing hatte er in Castrol-Farben nicht nur die Kollegen der offiziellen Mannschaft im Griff – Zarco tauchte mit Biss durch die härteste MotoGP-Krise seines Herstellers und lieferte wichtige Unterstützung, um das Blatt wieder zu wenden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der älteste Pilot der Königsklasse reichlich belohnt. Zarco triumphierte in einem einzigartigen Heimevent in Le Mans, siegte für Honda erneut bei den wichtigen 8 Stunden von Suzuka und erhielt schon früh einen neuen Vertrag. Kurios: Ausgerechnet der Veteran aus Südfankreich war der erste Stammpilot der MotoGP, der sich für 2027 keine Sorgen machen musste. Zarco hat seine Heimat in der Familie von Lucio Cecchinello gefunden.

Johann Zarco steht vor seinen zehnten MotoGP-Saison Foto: Castrol Honda LCR Johann Zarco steht vor seinen zehnten MotoGP-Saison © Castrol Honda LCR

Im kommenden Jahr tritt der Moto2-Doppelweltmeister wieder auf der RC213V und wieder im Castrol-Design an. Das Einsatzgerät des 35-Jährigen zeigte sich bei der Enthüllung während der Online-Vorstellung in der Basis unverändert, wartet aber doch mit optischen Feinheiten, geänderten Farbflächen in Grau und Blau – vor allem aber im Look der 2026er-Werksmaschine – auf. Laut HRC erhalten die beiden LCR-Athleten ab Rennen 1 das identische Material.

Johann Zarco weiter selbstbewusst

Zarco, der nun in seine zehnte Kampagne geht: «Auch wenn ich 2025 einen Rennsieg wie in einem Traum erlebte – an das Rennen von Le Mans werden sich viele Menschen noch sehr lange erinnern –, höre ich auch 2026 nicht auf, von Siegen zu träumen. Von Rennen und von der Weltmeisterschaft – das ist immer das Ziel. Ich habe viel Erfahrung und ich kann nicht sagen, ob es in diesem Jahr dafür reicht – aber wir werden alles dafür geben.»

Positives nimmt der Franzose auch von Geschehnissen während des Shakedowns mit. Honda-Tester Aleix Espargaro hatte die dreitägige Erprobung mit einer überragenden Bestzeit abgeschlossen. Zarco: «Ich weiß, dass die 2026er-Honda sehr gut ist. Nicht nur weil Aleix zuletzt so schnell war, auch dass sich Diogo so schnell mit dem Motorrad zurechtgefunden hat und auf gute Zeiten gekommen ist, gibt mir viel Zuversicht. Die Aussagen der Fahrer nach dem Shakedown bestätigen das.»

Während der ehrgeizige Johann Zarco, der als erster Pilot überhaupt den Red Bull Rookies Cup gewinnen konnte (2007), in den letzten Jahren jeweils als bester Honda-Pilot abschloss, dürfte die Konkurrenz in der anstehenden Saison härter sein. Die beiden Castrol-Honda-Werksfahrer hatten bereits Ende 2025 aufgeschlossen und kämpfen zudem um neue Verträge für 2027. Nicht zu vergessen: Diogo Moreira. Der Brasilianer, der bereits beim Shakedown überzeugte, scheint, anders als Somkiat Chantra 2025, das Potenzial zu haben, dem Altmeister schnell gefährlich zu werden.

Honda-Pilot aus Frankreich: Johann Zarco Foto: Ronny Leki Honda-Pilot aus Frankreich: Johann Zarco © Ronny Leki

