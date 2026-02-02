Honda HRC Castrol: Mit diesem Bike wollen Mir und Marini um Siege kämpfen

Seit dem Beginn des Engagements in der Motorrad-WM hat Honda über alle Klassen hinweg 73 Fahrer-WM-Titel gewonnen – gefolgt von Yamaha und MV Agusta mit je 37 Titeln. Jaume Masia gewann 2023 in der Moto3-WM den letzten Titel für Honda, den letzten MotoGP-Titel holte Marc Marquez im Jahr 2019. Danach geriet die Marke mit den Flügeln im Logo in der Königsklasse ins Hintertreffen.

Die beiden Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini landeten in der MotoGP-Saison 2024 auf den Gesamträngen 21 und 22 und nahmen damit von den Stammpiloten die letzten beiden Positionen ein. Mit großem Aufwand versucht Honda, die Lücke zu den dominierenden europäischen Herstellern zu verkleinern. Ein wichtiger Faktor, um die RC213V wieder konkurrenzfähig zu machen, ist das 2025 neu formierte Testteam. Mit Aleix Espargaro hat Honda letztes Jahr einen schnellen Fahrer von Aprilia geholt, der frühere LCR-Stammpilot Takaaki Nakagami wechselte in die Rolle des Testfahrers. Daneben steht den Japanern nach wie vor der Deutsche Stefan Bradl zur Verfügung.

2025 gelang eine deutliche Steigerung

2025 gelang ein Schritt nach vorn. Die Honda wurde während der Saison laufend verbessert, Marini und Mir waren dazu in der Lage, regelmäßig in die Top-10 zu fahren. Der Halbbruder von Valentino Rossi beendete seine zweite Honda-Saison mit 142 Punkten auf Gesamtrang 13. Joan Mir hatte wie schon 2024 erneut viele Ausfälle zu verzeichnen, erzielte aber zwei Podestplätze – 96 Punkte und in der WM-Tabelle Platz 15 sprangen heraus. Es war jedoch LCR-Pilot Johann Zarco, der letztes Jahr für HRC den einzigen Sieg holte. Der Franzose gewann seinen Heim-GP in Le Mans.

Ein weiterer Meilenstein wurde 2025 erreicht : Honda schaffte den Sprung aus dem Concessions-Keller und stieg in den Rang C auf. Somit befindet sich nun nur noch der japanische Rivale Yamaha im Rang D. In dieser Saison will HRC einen weiteren Schritt machen, Aleix Espargaro hat beim Shakedown-Test in der letzten Woche schon mal die Bestzeit erzielt .

Die Zeit zwischen dem Shakedown und dem ersten MotoGP-Test des Jahres, bei dem dann alle Stammpiloten im Einsatz sein werden, nutzte Honda, um am 2. Februar als letztes Team die Farben für 2026 vorzustellen. Äußerlich hat sich die RC213V im Vergleich zum Vorjahr nur wenig verändert. Es dominieren die Farben Rot, Weiß und Blau, die durch das große Castrol-Logo durchbrochen werden. Honda feiert 2026 zudem ein besonderes Jubiläum: Vor 60 Jahren stiegen die Japaner in die Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft ein.

«Es ist mir eine Freude, das Honda HRC Castrol Team 2026 vorzustellen und unsere weltweiten Bemühungen, um die Rückkehr an die Spitze der MotoGP-Weltmeisterschaft hervorzuheben», meinte Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation anlässlich der Teampräsentation. «Es ist ein besonderes Jahr für Honda HRC, da wir den 60. Jahrestag unserer ersten Teilnahme in der Königsklasse feiern. Wir freuen uns darauf, diesen historischen Moment im Laufe des Jahres 2026 zu würdigen. Jeder in diesem Team leistet seinen Beitrag, ebenso wie alle unsere Partner, und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die an den Fortschritten beteiligt waren, die wir 2025 erzielt haben. Unser Ziel für diese Saison ist klar: Wir müssen unseren bisherigen Kurs fortsetzen und konstant an der Spitze kämpfen. Luca Marini hat sich als zuverlässig und technisch versiert erwiesen, während Joan Mir uns alle mit seiner Entschlossenheit und Ausdauer inspiriert. Ich möchte auch Castrol für seine Bemühungen loben, da unsere Partnerschaft immer stärker wird.»

Honda-HRC-Teammanager Alberto Puig ergänzte: «Die DNA dieses Unternehmens ist der Rennsport. Was zählt, ist die Leidenschaft für den Sieg und die Leidenschaft für den Rennsport, die dieses Unternehmen im Laufe seiner Geschichte gezeigt hat. Die Grundlage für Honda für 2026 ist das, was wir 2025 erreicht haben. Es gab solide Entwicklungen auf der technischen Seite, und beide Fahrer konnten Fortschritte erzielen. Marinis Beständigkeit war entscheidend für den Aufstieg in eine neue Konzessionsklasse, und Mir konnte mit zwei großartigen Podiumsplätzen sein Talent als Champion unter Beweis stellen.»

Vorbereitung auf MotoGP-Regeln 2027

2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. An dem neuen Motorrad mit 850 ccm arbeitet Honda bereits mit Hochdruck. Ende des letzten Jahres ging HRC damit bereits auf die Rennstrecke, um erste Erfahrungen zu sammeln. Dazu kommt, dass sich der größte Motorradhersteller der Welt Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo, den MotoGP-Weltmeister von 2021, geangelt haben soll – das schreibt zumindest Journalisten-Kollege Oriol Puigdemont. Eine offizielle Bestätigung für den Mega-Deal steht aber noch aus.

Wer 2027 der zweite Fahrer neben Quartararo sein wird, ist offen. Die besseren Chancen von den aktuellen Piloten dürfte Joan Mir haben. Der muss 2026 aber zuerst liefern, um sich den Platz im Werksteam zu verdienen, falls die Entscheidung nicht ohnehin schon gefallen ist.