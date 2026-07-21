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Honda legt nach: Verpflichtung von Moto2-Pilot Alonso offiziell bestätigt

Mitten in der dreiwöchigen Sommerpause der MotoGP bestätigt die Honda Racing Corporation die Verpflichtung von David Alonso. In welchem Team der Kolumbianer antritt, bleibt weiter offen.

MotoGP

Bilden ein Team ab 2027: Honda und David Alonso
Bilden ein Team ab 2027: Honda und David Alonso
Foto: Honda HRC
Bilden ein Team ab 2027: Honda und David Alonso
© Honda HRC

Im Artikel erwähnt

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Nun ist es offiziell: Auch David Alonso wird nach zwei Jahren in der Moto2 in die Königsklasse aufsteigen. Der in Spanien lebende Kolumbianer, der 2024 überlegener Moto3-Weltmeister in der Mannschaft von Jorge Martinez wurde, unterschrieb einen Vertrag für die Rennabteilung des weltgrößten Motorradherstellers.

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Nüchtern heißt es in der offiziellen Mitteilung: «Die Honda Racing Corporation (HRC) freut sich, die Verpflichtung von David Alonso mit einem Mehrjahresvertrag für die MotoGP-Weltmeisterschaft bekannt zu geben.»

«Mit insgesamt 20 Siegen, 30 Podiumsplätzen und neun Pole-Positionen in der Moto3 und Moto2 hat Alonso die Erwartungen immer wieder übertroffen. Sein Debüt auf der Honda-Maschine für 2027 wird er beim Test nach dem Rennen in Valencia geben“, lobt der zukünftige Arbeitgeber den Neuzugang und bestätigt zudem nicht überraschend die Premiere für den Test im Anschluss des Valencia-GP.

Im Artikel erwähnt

Bemerkenswert: Weiter unklar ist, in welchem Team der Hoffnungsträger antreten wird. Offensichtlich will man sich bei HRC derweil noch offenhalten, welcher der beiden Youngster aus Südamerika die Rolle des Teamkollegen von Fabio Quartararo bei Honda HRC Castrol und wer neben Johann Zarco im LCR-Kundenteam andockt.

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David Alonso ist nach dem zukünftigen Gresini-Ducati Dani Holgado der zweite bestätigte Rookie der 2027 aus der Moto2-WM nachrückt. Damit wird es nicht bleiben: Sowohl Pramac-Pilot Izan Guevara als auch ein Pilot der deutschen Intact-GP-Mannschaft gelente fix als kommenden Piloten der Königsklasse.

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