Honda-MotoGP-Debakel geht weiter: Phillip Island-GP ohne Werksfahrer?

Seit dem San Marino-GP steht Werksfahrer Joan Mir seiner Mannschaft nicht mehr als Stammfahrer zur Verfügung. Der Mallorquiner leidet seitdem unter einer Krankheit – die Diagnose wurde bis heute nicht kommuniziert – die es dem Champion der Saison 2020 nicht ermöglicht, Rennen zu fahren. Mir wurde zunächst von Taka Nakagami, dann von Somkiat Chantra und zuletzt vom scheinbar wiedererstarkten Aleix Espargaro vertreten.

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Während Mir an seinem Comeback arbeitet, für 2027 hat der Spanier bei Gresini unterschrieben, ist die Ersatzbank zusammengeschrumpft. Nakagami brach sich in Motegi das Schlüsselbein, Espargaro stürzte in Mandalika und klagte danach wieder über Schmerzen. In Konsequenz entschied sich Honda, die Maschine in Australien ohne Pilot zu belassen – auch vor dem Hintergrund, dass Mir womöglich nur eine Woche später in Sepang wieder zurückkehren könnte.

Honda-MotoGP-Manager Alberto Puig Foto: Gold and Goose Honda-MotoGP-Manager Alberto Puig © Gold and Goose

Aus der Misere entwickelte sich dann das Debakel. Denn der verbliebene Pilot des Einmann-Teams, Luca Marini, erschien bereits geschwächt in Melbourne. Zwar ging der Italiener am Freitagmorgen kurz auf die Piste, warf aber sogleich wieder das Handtuch, wie Teamchef Alberto Puig bestätigte: «Leider ist auch Luca Marini nicht gesund. Er kam sehr angeschlagen auf Phillip Island an. Wir haben uns verständigt, dass er es im FP1 probiert. Aber nach zwei Runden kam er völlig kraftlos zurück, speziell in den Armen.»

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Puig berichtete weiter. «Dr. Charte hat Luca daraufhin in der Box besucht und bestätigt, dass er eine Virusinfektion hat. Wir haben darauf beschlossen, auf das Zeittraining zu verzichten. Ob Luca wieder in das Geschehen auf Phillip Island einsteigt, können wir jetzt noch nicht sagen.»

Werksfahrer Joan Mir plant sein Comeback für den Malaysia-GP Foto: Gold and Goose Werksfahrer Joan Mir plant sein Comeback für den Malaysia-GP © Gold and Goose

Zugleich bestätigte der Teamverantwortliche die Ambitionen von Joan Mir: «Ich kann nichts versprechen und keine Garantien geben, aber wenn alles normal läuft, sollte Joan in Sepang wieder dabei sein. Er hat zuletzt intensiv mit den Medizinern gearbeitet und stand heute grünes Licht.»

Puig ist nicht zu beneiden. Nach Zarco, Mir, Nakagami und Aleix Espargaro könnte jetzt auch Luca Marini ein MotoGP-Event krankheitsbedingt verpassen. Einziger Lichtblick bleibt am heutigen Tag Rookie Diogo Moreira. Dem jungen Brasilianer und nächstjährigem Aufsteiger ins Honda-Werksteam gelang am Freitag mit Platz 9 im Zeittraining der direkte Einzug ins zweite Qualifying. Johann Zarco verpasste das Q2 als Elfter um 0,026 s. Wie beschrieben – weitere Honda-Piloten waren nicht unterwegs.

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