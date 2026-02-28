Weiter zum Inhalt
Honda-Pilot Joan Mir kämpfte um jeden Punkt: «Wir müssen erstmal ankommen!»

Der MotoGP-Kurs in Buriram war in der Vorsaison kein gutes Pflaster für Joan Mir und die Honda RC213V. Auch 2026 reicht es nicht für die Spitze. Die Stellschrauben hat der Champ von 2020 aber erkannt.

Bernhard M. Höhne
Von

MotoGP

Joan Mir konnte KTM-Pilot Binder (#33) nicht aufhalten
Joan Mir konnte KTM-Pilot Binder (#33) nicht aufhalten
Foto: Gold and Goose
Joan Mir konnte KTM-Pilot Binder (#33) nicht aufhalten
© Gold and Goose

Mit Joan Mir und Johann Zarco waren zwei Honda im Q2 vertreten – mit dem besser platzierten Werkspiloten auf Startplatz 10. Am Ende des Sprintrennens fuhr der Spanier mit der Nummer 36 auf dem siebten Platz über die Ziellinie. Von der Frühform der Honda bei den ersten Testfahrten in Malaysia ist also nichts zu sehen, als es zunächst danach aussah, als hätte die Honda über den Winter einen weiteren außerordentlichen Entwicklungsschritt gemacht – gut genug um regelmäßig im Rennen um Podestplätze zu streiten.

Joan Mir ließ sich am Samstag nach dem Sprint-Auftakt davon nicht aus der Ruhe bringen: «Hier in Thailand bestätigt sich auch am Rennwochenende das, was ich schon vorhergesagt habe. Auf dieser Strecke ist es für uns schwieriger, denn sie liegt unserem Motorrad nicht so sehr wie Sepang. Auf anderen Kursen werden wir besser sein!» Als Kernproblem sieht der Weltmeister von 2020 eine aktuelle Baustelle der RC213V, die auf der thailändischen Strecke am offensichtlich ist.

Honda-Werksfahrer Joan Mir: Mehr Probleme als erwartet
Honda-Werksfahrer Joan Mir: Mehr Probleme als erwartet
Foto: Gold and Goose
Honda-Werksfahrer Joan Mir: Mehr Probleme als erwartet
© Gold and Goose

«Wir haben hier weniger Haftung am Hinterrad. Um hier mit den Fahrern vor uns mitzuhalten, müssen wir die Reifen entsprechend stärker beanspruchen, dadurch halten sie bei uns nicht so lang durch wie beim Rest des Feldes», kommentierte Mir weiter. Multipliziert wird das Problem durch die fehlende Harmonie der japanischen V4-Rakete mit dem beim Auftaktwochenende verwendeten Aufbau der Pneus: «Wir hier haben mehr Probleme mit der Reifenkonstruktion, als wir ohnehin erwartet hatten. Wenn wir auf anderen Strecken dann eine der anderen Karkassen nutzen, wird das für uns einen kleinen Schritt vorwärts bedeuten.»

Das klingt nicht entscheidend, aber: «Ein kleiner Schritt ist alles, was uns noch fehlt.» Schließlich sei der Abstand zu den aktuellen Sieganwärtern von Ducati und Aprilia nur marginal. Bis es so weit ist, gelte es, das Maximum aus den Rennwochenenden zu holen, auch wenn es nur um Platzierungen im Mittelfeld gehe. Das zählt auch für das aktuelle Rennwochenende: «Selbst wenn es nur auf dem 6., 7. oder auch 8. Platz ist - wir müssen erstmal ankommen.» In der Saison 2025 hatte sich der Mallorquiner eine bessere Punkteausbeute durch zahlreiche Stürze verhagelt. Beim Auftakt in Thailand nahm der Champion des damals nur einen Zähler mit. Damit hat sich die Nummer 36 schon jetzt übertroffen.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

13

19:39,155

1:30,026

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

13

+0,108

1:29,922

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

13

+0,540

1:30,039

04

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

13

+2,100

1:30,354

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

13

+3,851

1:30,204

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

13

+4,612

1:30,491

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

13

+4,924

1:30,512

08

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

13

+5,748

1:30,384

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

13

+6,910

1:30,399

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

13

+7,796

1:30,613

