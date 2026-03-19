Honda-Pilot Joan Mir: Welchen Vorteil er in Brasilien nutzen möchte

Joan Mir reiste mit drei Punkten im Gepäck nach Brasilien. In Thailand landete er im Sprintrennen auf Rang 7, im Grand Prix fiel der Honda-Werksfahrer wegen eines Defekts aus. Fünf Runden vor Schluss bekam Mir Probleme mit seinem Hinterreifen und musste die Box ansteuern. Zu diesem Zeitpunkt lag er auf dem fünften Platz – ein Top-Ergebnis war in Reichweite.

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Joan Mir war nach dem Grand Prix dennoch positiv eingestellt. Bis zu seinem Ausfall hat die RC213V prächtig funktioniert. Beim Großen Preis von Brasilien möchte der Mallorquiner sein Potenzial und das der Honda erneut unter Beweis stellen – dieses Mal mit einer Zielankunft.

Joan Mir kommt auf neuen Strecken schnell auf Touren

«Wir kommen mit viel Motivation nach Goiania. In Thailand waren wir am Sonntag sehr konkurrenzfähig. Auf neuen Rennstrecken schnell auf Touren zu kommen, ist etwas, das mir normalerweise recht gut gelingt, und die Honda findet schnell ein gutes Niveau. Daher denke ich, dass wir von Anfang an auf einem guten Level sein können», blickt Joan Mir voraus.

Der Autodromo Internacional Ayrton Senna ist für alle Neuland – es gibt keine Daten, auf die die Hersteller und Teams zurückgreifen können. «Natürlich müssen wir sehen, wie die Strecke ist und wie sich dort alle schlagen werden, aber das macht das Wochenende umso spannender! Ich habe schon viel über Brasilien gehört, daher freue ich mich darauf, an einem neuen Ort anzukommen», so der MotoGP-Weltmeister von 2020.

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